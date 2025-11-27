América tomó vida en cuadrangulares, al vencer 2-1 al Medellín en el Pascual Guerrero

América de Cali tomó vida en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025, luego de imponerse en los últimos minutos al Independiente Medellín por marcador de 2-1: Adrián Ramos fue el héroe de la noche.

El experimentado atacante de la 'mechita' infló las redes contrarias al minuto 85, estallando así el júbilo en el Pascual Guerrero; en un compromiso que el 'poderoso de la montaña' terminó con 10 hombres por la tarjeta roja de Kevin Mantilla al 83 y que se jugó bajo la lluvia.

El triunfo le permitió a los dirigidos por David González llegar a 4 puntos y acercar tanto a Atlético Nacional como a Junior de Baranquilla, clubes que comparten el liderato en el Grupo A, el 'denominado de la muerte'.

Acción de juego entre América y Medellín por cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025. X de @AmericadeCali

El partido en el Pascual Guerrero comenzó inclinado a favor del DIM, que avisó con un cabezazo de Brayan León Muñiz, que pasó cerca a la portería custodiado por Jorge Soto.



Pero el correr del reloj mostró a un América compenetrado en los pases, y con el esfuerzo y buen fútbol de Tilman Palacios, lograron equilibrar la balanza.

Precisamente, Tilman fue el encargado de abrir el marcador en territorio vallecaucano con un verdadero golazo. Tras un contraataque letal de los dueños de casa, Palacios salió en velocidad con la pelota pegada a los pies, tenía para dar el pase, pero se jugó en la individual y le salió bien. Disparó de media distancia y golazo; Aguerre vio cómo le 'rompían' el arco. El 1-0 se subió al marcador.

Medellín intentó reaccionar, pero los 'diablos rojos' se mostraron firmes en la parte de atrás, y cada vez que propuso, apareció Soto. Incluso antes del tanto de los americanos, Daniel Londoño había estrellado un balón en el palo.

Para el complemento, DIM hizo modificaciones en pro de igualar la contienda. La incursión de Jarlan Barrera le dio más asociación a los dirigidos por Alejandro Restrepo, logrando acercarse al arco de Soto.

Finalmente, al minuto 65 logró igualar la contienda con un buen gol de León Muñiz. Luego de un gran pase de Londoño desde propio campo, el delantero oriundo de Turbaco (Bolívar) definió por encima del golero de los rojos caleños.

El gol del empate animó al DIM que tuvo generó otra ocasión con Baldomero Perlaza, que pasó cerca.

El tiempo mostró un partido igualado, hasta que Mantilla se fue a las duchas por doble amarilla dejando al Medellín con 10. Eso lo aprovechó el América, que minutos más tarde, marcó el 2-1 final por intermedio de Adrián Ramos.

Ahora, DIM y América volverán a rivalizar el lunes en el Atanasio Girardot, a partir de las 8 de la noche.

América vs Medellín - Foto: Colprensa

Ficha técnica:

2- América de Cali: Jorge Soto; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Jean Pestaña, Omar Bertel; Josen Escobar, Sebastián Navarro, Jan Lucumí; Cristian Barrios, Timan Palacios y Yojan Garcés.

DT: David González.

1- Independiente Medellín: Aguerre; Chaverra, Kevin Mantilla, Daniel Londoño, Mena, Moreno, Jaime Alvarado, Berrío, Arizala, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

DT: Alejandro Restrepo.

Goles: Tilman Palacios (19') y Adrián Ramos (85') para el América. Brayan León Muñiz (65'), en DIM.

Expulsión: Kevin Mantilla (83' en DIM)

Estadio: Pascual Guerrero.