Fútbol Colombiano  / América tomó vida en cuadrangulares, al vencer 2-1 al Medellín en el Pascual Guerrero

América tomó vida en cuadrangulares, al vencer 2-1 al Medellín en el Pascual Guerrero

Adrián Ramos fue el héroe de la noche, al anotar en los últimos instantes el tanto de la victoria para el América, que repuntó en el grupo A de los cuadrangulares.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de nov, 2025
América de Cali le ganó al Medellín en el Pascual Guerrero.
