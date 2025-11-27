Futbolista colombiano murió en trágico accidente en Brasil; "se fue con sus sueños"

Un trágico accidente de tránsito acabó con el sueño de un joven futbolista colombiano que había emigrado a Brasil para convertirse en jugador profesional. Se trata de Fabio Andrés Palacio, de 23 años, y quien era oriundo de Vigía del Fuerte, municipio ubicado en el Urabá antioqueño.

Su familia quedó destrozada por la noticia, ya que Fabio Andrés había puesto marcha a territorio brasileño luego de no encontrar posibilidades para cumplir ese anhelo de su corazón en nuestro país.

"Él me dijo: ‘Pa' me voy para Brasil, voy a intentarlo la última vez’ y yo, hijo, pues uno como padre que quiere ver a su hijo triunfar, sí, nos vamos, démosle (...) Él se fue con sus sueños de ser futbolista y bueno, en este momento me dan la triste noticia de que falleció en la vía”, contó en charla para Telemedellín su padre, Diomedes Palacio Flórez.

El trágico accidente que cobró la vida de Fabio Andrés Palacios, - quien combinaba su trabajo de moticiclista en distintas aplicaciones con pruebas en clubes brasileños con el objetivo de tener una oportunidad en la liga profesional- , se presentó el pasado lunes 24 de noviembre, y según reportaron medios brasileños, falleció tras chocar contra un minibus del Auto Viação Salineira en la carretera de la Integración, cerca de la vía Amaral Peixoto.



De otro lado, en Telemedellín precisaron que "el joven de 23 años trató de eludir el bus en su moto, pero, al parecer, perdió el control y murió en el choque".

Ahora, su familia lucha con otro padecimiento: el de repatriar el cuerpo de su ser querido y está tratando de reunir los recursos necesarios. Los costos podrían ascender hasta los 30 millones de pesos; buscan ayuda del Gobierno.

"Que nos colaboren con el traslado del cuerpo de mi hijo, ya que él es colombiano”, agregó Diomedes Palacio Flórez.