Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Crystal Palace venció 3-1 a un Tottenham con aroma a descenso; Daniel Muñoz salió lesionado

Crystal Palace venció 3-1 a un Tottenham con aroma a descenso; Daniel Muñoz salió lesionado

Este jueves, Crystal Palace superó al Tottenham que se quedó con un jugador menos desde la primer parte. El colombiano Daniel Muñoz solo jugó 14 minutos por una lesión en la parte alta de su brazo.

Por: EFE
Actualizado: 5 de mar, 2026
Comparta en:
Crystal Palace y una victoria clave, pero con alarmas encendidas por Daniel Muñoz.
Crystal Palace y una victoria clave, pero con alarmas encendidas por Daniel Muñoz.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad