Crystal Palace venció 3-1 a un Tottenham con aroma a descenso; Daniel Muñoz salió lesionado

El Tottenham, con la eliminatoria de Champions League frente al Atlético de Madrid en el horizonte, tiene en estos momentos problemas mayores tras sufrir este jueves otra derrota, sonrojante, contra el Crystal Palace (1-3) que le deja sólo un punto por encima de la zona e descenso.

El Tottenham aún no ha ganado en 2026, lleva cinco derrotas consecutivas y desde que llegó Igor Tudor como sustituto de Thomas Frank, lejos de mejorar, el equipo ha empeorado.

Con el croata, ha perdido los tres partidos que han jugado. Diego Pablo Simeone y los suyos pueden relamerse de tener ahora mismo uno de los cruces más asequibles de esta 'Champions', porque este Tottenham da de todo menos miedo.

El Crystal Palace, que tampoco llegaba en un estado de forma deslumbrante, se paseó como por su casa por el Tottenham Hotspur Stadium. Tuvo que remontar, tras un balón que empujó a la red Dominic Solanke a pase de Archie Gray, pero los seis minutos de dominio de los de Tudor fueron un espejismo.



El Palace, al que ya le habían anulado un gol por fuera de juego de Ismaila Sarr (el delantero tenía adelantada la cara), marcó tres goles entre el 1-0 de Solanke y el descanso y además se quedó en superioridad numérica por la expulsión de Micky Van de Ven, que propició la remontada con un infantil agarrón sobre Sarr sin balón en juego y cuando este ya encaraba a Guglielmo Vicario.

El senegalés no falló desde el punto de penalti y comenzó el silencio en el templo de los 'Spurs', que presagiaba otra noche para el olvido.

La pesadilla arrancó ya en el añadido de la primera mitad, cuando Jorgen Strand Larsen punteó por debajo de las piernas de Vicario un pase interior de Adam Wharton y cuando Sarr se adelantó a Vicario en otro envío en profundidad de Wharton.

Con 1-3 al descanso, el abucheo no fue tan sonoro como en otras ocasiones, pero por la simple razón de que no había mucha gente para despedir al equipo.

La segunda parte fue un funeral para los locales. Con la gente yéndose minuto a minuto, el Palace no necesitó acelerar para buscar más goles y el Tottenham, si no podía con once, con diez mucho peor.

El equipo es un drama y sin 'FA Cup' que jugar este fin de semana el próximo objetivo es el Atlético de Madrid, casi una distracción en un momento en el que lo vital es salvar la categoría.

Los 'Spurs', con 29 puntos, solo tienen una unidad respecto al Nottingham Forest y el West Ham United, los equipos empatados a puntos en la última posición por el descenso.

El Palace, con 38 unidades, prácticamente certifica su presencia un año más en la élite.