Fórmula 1 2026: lista oficial de pilotos y equipos de la parrilla

Fichas de los 22 pilotos que conforman la parrilla del Mundial de Fórmula 1 de 2026:
BWT ALPINE F1 TEAM (Alpine A525 Mercedes)
10. PIERRE GASLY (FRA)
Nació el 7 de febrero de 1996 en Rouen (30 años).
Debut: 2017.
Mejor puesto final: 7º (2019).
GP iniciados: 177.
Victorias: 1.
Podios: 5.
Mejor puesto en parrilla: 2º (Catar 2021).
Vueltas rápidas: 3.
Puntos: 458
43. FRANCO COLAPINTO (ARG)
Nació el 27 de mayo de 2003 en Pilar, Buenos Aires (22 años).
Debut: 2024.
Mejor puesto final: 19º (2024).
GP iniciados: 26.
Mejor clasificación en carrera: 8º (Azerbaiyán 2024).
Mejor posición en parrilla: 8º (Azerbaiyán 2024).
Puntos: 5.
ASTON MARTIN ARAMCO F1 TEAM (Aston Martin AMR26 Honda)
14. FERNANDO ALONSO (ESP)
Nació el 29 de julio de 1981 en Oviedo (44 años).
Debut: 2001.
2 veces campeón del mundo: 2005-2006.
GPs iniciados: 425.
Victorias: 32.
Podios: 106.
Pole positions: 22.
Primera fila: 42.
Vueltas rápidas: 26
Puntos: 2.383.
18. LANCE STROLL (CAN)
Nació el 29 de octubre de 1998 en Montréal (27 años).
Debut: 2017.
Mejor puesto final: 10º (2023).
GP iniciados: 189.
Mejor puesto en carrera: 3º (3 veces).
Podios: 3.
Pole positions: 1 (Turquía 2020).
Puntos: 325.
ATLASSIAN WILLIAMS RACING (Williams FW48 Mercedes)
55. CARLOS SAINZ (ESP)
Nació el 1 de septiembre de 1994 en Madrid (31 años).
Debut: 2015.
Mejor puesto final: 5º (2021, 2022 y 2024).
GP iniciados: 229.
Victorias: 4 (GBR'22, SIN'23, AUS'24 y MEX'24)
Podios: 29.
Pole positions: 6.
Primera fila: 15.
Vueltas rápidas: 4.
Puntos: 1.336,5
23. ALEXANDER ALBON (THA)
Nació el 23 de marzo de 1996 en Londres (GBR) (29 años).
Debut: 2019.
Mejor: 7º (2020).
GP iniciados: 128.
Mejor puesto en carrera: 3º (Toscana y Baréin 2020).
Podios: 2 (Toscana y Baréin 2020).
Mejor puesto en parrilla: 4º (5 veces).
Vueltas rápidas: 1.
Puntos: 313.
AUDI REVOLUT F1 TEAM (Audi R26)
27. NICO HÜLKENBERG (ALE)
Nació el 19 de agosto de 1987 en Emmerich (38 años).
Debut: 2010.
Mejor puesto final: 7º (2018).
GP iniciados: 250.
Mejor puesto en carrera: 3º (1/Gran Bretaña 2025).
Pole positions: 1 (Brasil 2010).
Primera fila: 2.
Vueltas rápidas: 2 (Singapur 2012 y China 2016).
Puntos: 622.
.5. GABRIEL BORTOLETO (BRA)
Nació el 14 de octubre de 2004 en Sao Paulo (21 años).
Debut: 2025.
Mejor puesto final: 19º (2025),
GP iniciados: 24.
Mejor puesto en carrera: 6º (1 vez).
Mejor puesto en parrilla: 7º (3 veces).
Puntos: 19.
CADILLAC FORMULA 1 TEAM (Cadillac MAC-26 Ferrari)
11. SERGIO PÉREZ (MEX)
Nació el 26 de enero de 1990 en Guadalajara (36 años).
Debut: 2011.
Mejor puesto final: 2º (2023),
GPs iniciados: 281.
Victorias: 6.
Podios: 39.
Poles: 3.
Primera fila: 13.
Vueltas rápidas: 12.
Puntos: 1.638.
77. Valtteri Bottas (FIN)
Nació el 28 de agosto de 1989 en Nastola (36 años).
Debut: 2012.
Mejor puesto final: 2º (2019 y 2020).
GPs iniciados: 246.
Victorias: 10.
Podios: 67.
Poles: 20.
Primera fila: 46.
Vueltas rápidas: 19.
Puntos: 1.797.
SCUDERIA FERRARI (Ferrari SF-26)
44. LEWIS HAMILTON (GBR)
Nació el 7 de enero de 1985 en Tewin, Hertfordshire (41 años).
Debut: 2007.
7 veces campeón del mundo: 2008-2014-2015-2017-2018-2019-2020
GP iniciados: 380.
Victorias: 105.
Podios: 202.
Pole positions: 104.
Vueltas rápidas: 68.
Puntos: 5.018,5.
16. CHARLES LECLERC (MON)
Nació el 16 de octubre de 1997 en Montecarlo (28 años).
Debut: 2016.
Mejor puesto final: 2º (2022).
GPs iniciados: 171.
Victorias: 8.
Podios: 50.
Poles: 27.
Primera fila: 43.
Vueltas rápidas: 11.
Puntos: 1.672.
TGR HAAS F1 TEAM (Haas VF-26 Ferrari)
31. ESTEBAN OCON (FRA)
Nació el 17 de septiembre de 1996 en Évreux (29 años).
Debut: 2014.
Mejor puesto final: 8º (2017 y 2022)
GP iniciados: 180.
Victorias: 1 (Hungría 2021).
Podios: 4.
Mejor puesto en parrilla: 3º (3 veces).
Vueltas rápidas: 1.
Puntos: 483.
87. OLIVER BEARMAN (GBR)
Nació el 8 de mayo de 2005 en Harold Wood (Londres) (20 años).
Debut: 2023.
Mejor puesto final: 13º (2025).
GP iniciados: 27.
Mejor puesto en carrera: 4º (México 2025).
Mejor puesto en parrilla: 8º (2 veces).
Puntos: 48.
McLAREN MASTERCARD F1 TEAM (McLaren MCL40 Mercedes)
.1. LANDO NORRIS (GBR)
Nació el 13 de noviembre de 1999 en Glastonbury, Somerset (26 años).
Debut: 2018.
Campeón del mundo en 2025.
GP iniciados: 152.
Victorias: 11.
Podios: 44.
Poles: 16.
Primera fila: 30.
Vueltas rápidas: 18.
Puntos: 1.430.
81. OSCAR PIASTRI (AUS)
Nació el 6 de abril de 2001 en Melbourne (24 años).
Debut: 2023.
Mejor puesto final: 3º (2025).
GP iniciados: 70.
Victorias: 9.
Podios: 26.
Poles: 6.
Primera fila: 17.
Vueltas rápidas: 9.
Puntos: 799.
MERCEDES-AMG PETRONAS F1 TEAM (Mercedes F1 W17)
63. GEORGE RUSSELL (GBR)
Nació el 15 de febrero de 1998 en King's Lynn, Norfolk (28 años).
Debut: 2017.
Mejor puesto final: 4º (2022 y 2025).
GP iniciados: 152.
Victorias: 5.
Podios: 24.
Poles: 7.
Primera fila: 17.
Vueltas rápidas: 11.
Puntos: 1.033.
12. KIMI ANTONELLI (ITA)
Nació el 25 de agosto de 2006 en Bolonia (19 años).
Debut: 2024.
Mejor puesto final: 7º (2025).
GPs iniciados: 24
Mejor puesto en carrera: 2º (1/Brasil 2025).
Podios: 3.
Mejor puesto en parrilla: 2º (1/Brasil 2025)
Primera fila: 1.
Vueltas rápidas: 3
Puntos: 150.
VISA CASH APP RACING BULLS F1 TEAM (Racing Bulls VCARB 03 Ford)
30. LIAM LAWSON (NZL)
Nació el 11 de febrero de 2002 en Hastings (24 años).
Debut: 2022.
Mejor puesto final: 14º (2025).
GPs iniciados: 35.
Mejor puesto en carrera: 5º (1 vez)
Mejor posición en parrilla: 3º (1 vez)
Puntos: 44.
41. ARVID LINDBLAD (GBR)
Nació el 8 de agosto de 207 en Virginia Water, Surrey (18 años).
Debutante en 2026.
ORACLE RED BULL RACING (Red Bull RB22 Red Bull Ford)
.3. MAX VERSTAPPEN (NED)
Nació el 30 de septiembre de 1997 en Hasselt (Bélgica) (28 años).
Debut: 2014.
4 veces campeón del mundo: 2021-2022-2023-2024.
GP iniciados: 233.
Victorias: 71.
Podios: 127.
Poles: 48.
Vueltas rápidas: 36.
Puntos: 3.444,5.
.6. ISACK HADJAR (FRA)
Nació el 28 de septiembre de 2004 en París.
Debut: 2023.
Mejor puesto final: 12º (2025).
GPs iniciados: 23.
Mejor puesto en carrera: 3º (1/Paìses Bajos 2025).
Podios: 1.
Mejor puesto en parrilla: 4º (1/Paìses Bajos 2025)
Puntos: 51.