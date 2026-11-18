Uno de los equipos que llama la atención en el fútbol europeo entre los hinchas y los medios de nuestro país es el Bayern Múnich, que en el día a día produce información relevante, relacionada con sus principales figuras como lo son Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, quienes son los estandartes del cuadro bávaro en la zona ofensiva y que vienen de una temporada pasado con unos números y efectividad a toda prueba.

De esa manera, en las últimas horas se revelaron los sueldos actualizados de las principales figuras del Bayern, con el inglés Kane a la cabeza, más después de su renovación de contrato y con el prestigio ganado al ser elegido recientemente con el 'Balón de Oro'. El atacante percibe 29 millones de euros al año (más de 105 mil millones de pesos), según un informe elaborado por el diario 'Bild'.

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En segunda posición, de los que mejor devengan en el equipo con mayor fama en la Bundesliga se encuentra Jamal Musiala, con 25 millones de euros; y Kim Min Jae se ubica en la tercera plaza con 15 millones de la moneda europea.

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¿En qué posición está Luis Díaz?

En la misma observación hecha por 'Bild' en la cuarta ubicación están Luis Díaz y el astro francés Olise, quienes se ganan por temporada 16 millones de euros. Esa suma convertida a la moneda de nuestro país asciende a algo más de 58 mil millones de pesos. En un posteo de la cuenta partidaria 'Bayern Focus' destacaron que la joven perla Lennart Karl devenga 5 millones de euros por año.

Esto llega justo en el momento en el que el nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, avanza en la puesta a punto después de haber sufrido una lesión muscular hace 3 semanas, que le impidió estar con la Selección Colombia en el doble partido de fogueo contra Chile.

Luis Díaz y Vincent Kompany en un partido con Bayern Múnich. Foto: AFP

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Sin embargo, solamente hasta este jueves se definirá si Díaz Marulanda estará en el listado de convocados para el duelo del viernes 20 de noviembre frente a Colonia o si se determina darle unos días más para que se encuentre en un mejor estado de forma.

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