Con la final de la Champions League 2028 confirmada a jugarse en el Allianz Arena, en Alemania surgió el interrogante sobre si el Bayern Múnich prepara otra inversión multimillonaria para pelear por el título en casa. Sin embargo, el presidente del club, Herbert Hainer, despejó cualquier duda al señalar que la institución prioriza el acierto deportivo por encima del gasto desmedido, una fórmula en la que Luis Díaz aparece como una de sus apuestas más exitosas.

Al ser consultado sobre la posibilidad de ejecutar un nuevo fichaje cercano a los 100 millones de euros —tras la llegada de Harry Kane en su momento— con el objetivo de disputar el título por la preciada 'orejona', el máximo dirigente del elenco rojo de Baviera fue enfático en señalar que la estrategia deportiva responde a una planificación inteligente y no a impulsos financieros.

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"Llegar a la final de la Champions League en nuestro estadio sería la guinda del pastel. Sin embargo, ciertamente no es el caso de que estemos realizando inversiones de varios millones de euros sólo por ese día o por esta temporada", explicó Hainer en charla con el medio 'T-Online' de Berlín.

Luis Díaz calentando en la previa de un partido AFP

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En esa misma línea, el presidente del Bayern subrayó que el éxito del club pasa por gestionar mejor los recursos disponibles y acertar en la elección de futbolistas clave, poniendo como ejemplo al atacante colombiano y a otros referentes del plantel actual.



"Hay clubes en Europa que simplemente disponen de más dinero que nosotros. Por eso tenemos que ser más inteligentes y mejores que los demás. No siempre es fácil, pero hemos demostrado que podemos hacerlo con Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz", sostuvo.

Finalmente, Hainer resaltó el rendimiento inmediato de 'Lucho', Kane y Olise, y atribuyó el mérito de dichas operaciones a la estructura administrativa y deportiva de la entidad.

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"Los tres fueron grandes desafíos para fichar, pero también han resultado ser éxitos absolutos. El mérito es de nuestro CEO Jan-Christian Dreesen y del equipo de gestión deportiva de Max Eberl y Christoph Freund", añadió.

Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane con Bayern Múnich AFP

Con esta postura, el Bayern Múnich deja claro que su hoja de ruta hacia la final de 2028 no pasa por romper el mercado, sino por sostener un proyecto deportivo sólido donde referentes como Luis Díaz sean los encargados de liderar el camino hacia la gloria europea en casa.