Cuándo juega Luis Díaz con Bayern Múnich en Champions League y en dónde ver EN VIVO por TV

Bayern Múnich goleó 6-1 al Leipzig en la fecha 6 de la Bundesliga, con una actuación estelar del colombiano Luis Díaz, quien dijo presente con tres goles para ser la gran figura del equipo bávaro, tras una sequía de anotaciones con el cuadro dirigido por Vincent Kompany.

Pero la exigencia en el elenco alemán siempre crece en cada compromiso, y ahora se viene un reto mayor que es la Champions League, en la tercera jornada de la fase liga, en la que se medirán a nada más y nada menos que el Arsenal.

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Bayern Múnich vs Arsenal EN VIVO, hora y dónde ver por TV a Luis Díaz

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El encuentro de la Champions League entre los bávaros y los 'gunners' está programado para este miércoles 21 de octubre, a las 2:00 p.m. (hora colombiana), en el Allianz Arena, y se podrá ver EN VIVO por ESPN y Disney Plus.



Cabe recordar que el Bayern Múnich registra en la actual Liga de Campeones una victoria 5-0 sobre el Bodo Glimt y viene de un sorpresivo empate 3-3 contra el modesto y poco conocido Viking FK, de Noruega. Tras esa regular presentación, deberán cambiar la cara frente a un rival de peso como el Arsenal, que es protagonista en la Premier League, y de paso en las recientes Champions ha llegado a instancias finales.

Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich. Foto: Getty Imágenes

Del lado de Luis Díaz, viene mejorando su nivel y retomó la senda de los goles, ya que viene de anotar uno frente al Viking y el triplete contra el Leipzig, por lo que será clave que mantenga su buen presente en estos duelos de alto impacto.

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Actualmente el Bayern Múnich está en el décimo puesto de la tabla de posiciones de la Champions League, con cuatro puntos, luego de dos jornadas. Por su parte, en la Bundesliga, es el líder con 14 unidades, las mismas que el Borussia Dortmund, pero con mejor diferencia de gol.

Tras el duelo frente al Arsenal, este miércoles, los bávaros, tendrán que visitar al Friburgo por la fecha 7 de la Liga de Alemania, el domingo 25 de octubre, a las 11:30 a.m.