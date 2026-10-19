Jhon Durán se quiere quitar una racha negativa que carga, ¿en Benfica lo logrará?

Jhon Durán fue noticia en los últimos días por cuenta de su doblete en Europa League contra el Celtic. El colombiano fue titular y respondió a esa confianza prácticamente resolviendo el partido en la primera parte. El canterano del Envigado fue fichado por los 'lusos' como un revulsivo en ataque para darle uno que otro aire y descanso a su goleador Vangelis Pavlidis.

Jhon venía de un tiempo convulsionado por cambios muy rápidos y una que otra polémica que lo puso en el ojo del huracán. Por eso, ahora que ha vuelto a las mieles del gol con los portugueses, se ha acercado a algunos registros y marcas que ya tuvo en el pasado cuando brilló con la camiseta de otros clubes.

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"Jhon Durán fue clave en la victoria del Benfica sobre el Celtic el jueves , anotando dos goles en la primera mitad y justificando la decisión de Marco Silva de alinearlo como titular por tercera vez en la temporada 2026/27, marcando así su primer doblete desde mayo de 2025, hace 17 meses. Ahora, busca romper otra racha, más corta, sin ser titular. Esto se debe a que no ha logrado dos titularidades consecutivas en nueve meses, desde enero, cuando aún jugaba en el Fenerbahçe", fue el dato que reveló este lunes el portal 'O Jogo'.

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El próximo reto de Benfica y Durán será este jueves 22 de octubre contra el Omonia por la fecha 3 de la fase liga de la Europa League.



Jhon Durán, delantero colombiano de Benfica, celebra un gol en la Europa League Getty Images

Jhon Durán y un antecedente goleador

El delantero colombiano ha vestido las camisetas de ocho equipos, con registros que incluyen goles, asistencias, tarjetas y minutos disputados en diferentes competiciones.

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Aston Villa es el club en el que más partidos ha disputado, con 78 apariciones, 20 goles y una asistencia, además de 14 tarjetas amarillas y una roja, en 2.275 minutos. En Envigado, equipo en el que comenzó a destacarse en el fútbol profesional colombiano, registró 47 partidos, nueve goles y cuatro asistencias, con 20 amarillas y una segunda tarjeta amarilla, en 2.710 minutos.

En Chicago sumó 28 encuentros, ocho goles y seis asistencias, además de seis amarillas y una expulsión por doble amonestación, en 1.442 minutos. Con Fenerbahce disputó 21 partidos, anotó cinco tantos y dio tres asistencias, recibió seis amarillas y una roja, durante 1.130 minutos.

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En Al-Nassr, el atacante colombiano registra 18 partidos, 12 goles y cuatro tarjetas amarillas, con una expulsión directa, en 1.541 minutos. En Benfica jugó 14 encuentros y marcó cuatro goles, con dos amarillas, en 407 minutos. En Zenit acumula nueve partidos, dos goles y una amarilla, en 321 minutos, mientras que en Chicago II disputó dos encuentros y sumó 171 minutos.

En total, sus registros son de 217 partidos, 60 goles, 14 asistencias, 53 tarjetas amarillas, dos expulsiones por doble amonestación y tres tarjetas rojas, con 9.997 minutos disputados en clubes.