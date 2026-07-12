¿Cuándo se retirará James Rodríguez del fútbol profesional, hay alguna fecha?

James Rodríguez es uno de los futbolistas colombianos más laureados en la historia, y que ha dejado una huella por cada club en el que ha podido portar su camiseta. El ‘10’ ha lucido los colores del Real Madrid, el Bayern Múnich y el Porto, sólo por mencionar algunos clubes, además de vestir con orgullo la camiseta de la Selección Colombia por más de diez largos años; ser ese fiel capitán.

Pero, ahora que finalizó el Mundial 2026, certamen en donde la ‘tricolor’ quedó eliminada en los octavos de final y que el cucuteño cumplió 35 años, la pregunta que se hacen los fanáticos de James David y del fútbol en general es sobre la posible fecha en la que colgaría los guayos. El día en que el talentoso de nuestro país decida poner punto final a su carrera deportiva.

¿Cuándo se retirará James Rodríguez del fútbol profesional?

Hay que indicar que el oriundo de la ciudad de Cúcuta aún no tiene una fecha exacta para su retiro del balompié de élite. El capitán de la Selección Colombia ha manifestado en varias oportunidades que “aún le quedan unos años más” de carrera.

James Rodríguez en la previa del juego contra Suiza por el Mundail 2026. Foto: Getty Imágenes

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"No sé hasta qué edad voy a jugar, pero creo que a los 39; ya estaré tranquilo. Hasta donde juegue lo va a decidir también el club en el que esté en ese momento y cuántas ganas tenga yo de seguir", dijo Rodríguez Rubio en una entrevista en el 2024.

Pero recientemente en su documental ‘James’ y que se puede ver en la plataforma de ‘streaming’ de ‘Netflix’; el ‘10’ sostuvo que “todos los partidos los disfruto como si fueran los últimos porque ya con 35 años no sé qué vaya a pasar”.

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Ante esas declaraciones, su hija Salomé Rodríguez Ospina, le hizo una petición a su padre, haciendo hincapié en que todavía le quedan muchos años por jugar.

“Siento que todavía está muy joven para que se retire, yo quiero que juegue hasta los 41”, expresó la hija del ‘10’ en la serie que cuenta la vida y carrera del futbolista.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. Foto: AFP

Además, la adolescente le indicó a su James que después de su retiro del fútbol profesional lo imagina estando siempre con su familia y disfrutando mucho de la playa.