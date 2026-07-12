Equipo histórico de Europa "evalúa" fichar a James Rodríguez; quiere fortalecer su ofensiva

James Rodríguez jugó su tercera Copa del Mundo con la Selección Colombia, y aunque el desenlace en Estados Unidos, México y Canadá no fue el esperado, el '10' podría salir ganando tras la cita orbital del 2026.

Si bien la actuación del volante cucuteño no fue la esperada, los fanáticos de la 'amarilla' le reclamaron más esfuerzo y fútbol en el campo de juego; al parecer; no todo fue malo, otros sí vieron ese empeño que le puso Rodríguez Rubio en cada partido de Colombia en el magno evento que está por concluir en el norte del continente, ya que un equipo 'grande' de Europa evalúa contratarlo.

James Rodríguez, figura de la Selección Colombia. Foto: Getty Imágenes

¿Cuál es ese equipo del 'viejo continente' que le puso el 'ojo' a James Rodríguez?

En ese orden de ideas, el periodista Rudy Galetti, y especialista en el mercado de pases en Europa, sostuvo que un club de la Serie A italiana

está considerando seriamente al talentoso '10 de nuestro país, y que este 12 de julio, cumplió los 35 años.

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"La Lazio está evaluando a James Rodríguez mientras buscan fortalecer sus opciones ofensivas. El capitán de Colombia, ahora agente libre tras su paso por el Minnesota United, impresionó en la Copa del Mundo y está entre los perfiles que actualmente está monitoreando el club italiano", publicó el reconocido periodista en su cuenta en 'X'.

Así las cosas, sólo queda esperar si este fuerte rumor se convierte en realidad, si James Rodríguez retorna al fútbol del 'viejo continente' luego de su paso por la Major League Soccer (MLS) con el Minnesota United.