Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / James Rodríguez y un registro que le acaban de igualar ahora en el Mundial 2026; lo hizo una figura

James Rodríguez y un registro que le acaban de igualar ahora en el Mundial 2026; lo hizo una figura

James Rodríguez perdió un registro que mantuvo durante varios años, pero en el Mundial 2026 una figura logró igualarlo y ahora va por más. ¿De quién se trata?

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 12 de jul, 2026
Comparta en:
James Rodríguez número Selección Colombia
James Rodríguez número 10 de la Selección Colombia - Foto:
AFP

Con la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, se renunció no solo a seguir soñando con hacer un papel protagónico, sino además a dejar ir uno de los récords que mantenía James Rodríguez.

Se conoció que el capitán de la 'tricolor' fue igualado en un importante registro que mantenía desde el Mundial 2014, torneo en el que sorprendió al mundo y se convirtió en una de las grandes revelaciones.

Ibrahima Konaté, defensor de Francia, y Lamine Yamal, delantero de España.
Gol Caracol

Konaté enfría el desafío de Lamine Yamal; "puede decir lo que quiera, hay que mantener la humildad"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Gol Caracol

¿Un Mundial con 64 selecciones?; Gianni Infantino entregó su respuesta preliminar

Se trata del inglés Jude Bellingham, futbolista de los 'leones' que ha tenido una increíble participación con su país en el Mundial 2026 donde las estadísticas los respaldan como una de la figuras más importantes de las últimas ediciones de las Copas del Mundo.

Se conoció que el futbolista del Real Madrid es el primer mediocampista en marcar 6 goles en la Copa del Mundo desde James Rodríguez, gracias a su tanto en la fase de grupos a Croacia, otro tanto a Panamá, su doblete a México en los octavos de final y el último doblete a Noruega en cuartos de final.

Además, Jude Bellingham ha marcado más goles en torneos internacionales mayores que Rooney y más goles en la Copa del Mundo que Thierry Henry y Zinedine Zidane.

Publicidad

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dijo este sábado que la selección de Los Tres Leones encontró la manera de vencer a Noruega para avanzar a las semifinales del Mundial 2026, sin jugar su mejor partido, y elogió la actuación de Jude Bellingham, figura y autor del doblete que le dio el triunfo por 2-1.

Publicidad

"No creo que haya sido un encuentro del más alto nivel, pero hemos encontrado una manera de llegar a semifinales y eso es lo más importante", señaló el entrenador alemán.

Tuchel no escatimó elogios hacia sus jugadores, pero tampoco renunció a su perfil exigente para seguir avanzando. "No hay duda de que estoy feliz, porque hacen lo que haga falta para dar el siguiente paso. Pero mi mente analítica no está del todo satisfecha. Hemos tenido errores forzados que han mermado nuestra seguridad y hemos tenido suerte en la primera parte", admitió.

Sobre el gran protagonista de la noche, Jude Bellingham, aseguró que su presentación ha sido "la de un jugador de clase mundial en momentos cruciales”.

En cuanto a la mentalidad del grupo para remontar por segunda vez en el torneo, Tuchel destacó que “se han negado a tirar la toalla, han superado estos contratiempos y se han negado a ser superados. Estoy más que impresionado con su mentalidad ganadora", declaró el seleccionador.

Publicidad

James Rodríguez en el entrenamiento de la Selección Colombia.
Colombianos en el exterior

¿En qué equipo jugará James Rodríguez, tras su participación en el Mundial 2026?

Pep Guardiola, director técnico español, no seguirá en Manchester City para la próxima temporada
Gol Caracol

Pep Guardiola, cerca de ser nuevo técnico de una selección; "se abrió la posibilidad"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

James Rodríguez

Selección Colombia

Mundial Brasil 2014

Mundial 2026

Jude Bellingham

Selección Inglaterra

Publicidad

Publicidad

Publicidad