James Rodríguez y un registro que le acaban de igualar ahora en el Mundial 2026; lo hizo una figura

Con la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, se renunció no solo a seguir soñando con hacer un papel protagónico, sino además a dejar ir uno de los récords que mantenía James Rodríguez.

Se conoció que el capitán de la 'tricolor' fue igualado en un importante registro que mantenía desde el Mundial 2014, torneo en el que sorprendió al mundo y se convirtió en una de las grandes revelaciones.

Se trata del inglés Jude Bellingham, futbolista de los 'leones' que ha tenido una increíble participación con su país en el Mundial 2026 donde las estadísticas los respaldan como una de la figuras más importantes de las últimas ediciones de las Copas del Mundo.

Se conoció que el futbolista del Real Madrid es el primer mediocampista en marcar 6 goles en la Copa del Mundo desde James Rodríguez, gracias a su tanto en la fase de grupos a Croacia, otro tanto a Panamá, su doblete a México en los octavos de final y el último doblete a Noruega en cuartos de final.

Además, Jude Bellingham ha marcado más goles en torneos internacionales mayores que Rooney y más goles en la Copa del Mundo que Thierry Henry y Zinedine Zidane.

Publicidad

📊 Jude Bellingham is the first midfielder to score 6 goals at the World Cup since James Rodriguez.



📊 Jude Bellingham has scored more goals at major international tournaments than Rooney and more World Cup goals than Thierry Henry and Zinedine Zidane.



. pic.twitter.com/hlhJ4oClCd — football sage (@Jay_Jay116) July 12, 2026

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dijo este sábado que la selección de Los Tres Leones encontró la manera de vencer a Noruega para avanzar a las semifinales del Mundial 2026, sin jugar su mejor partido, y elogió la actuación de Jude Bellingham, figura y autor del doblete que le dio el triunfo por 2-1.

Publicidad

"No creo que haya sido un encuentro del más alto nivel, pero hemos encontrado una manera de llegar a semifinales y eso es lo más importante", señaló el entrenador alemán.

Tuchel no escatimó elogios hacia sus jugadores, pero tampoco renunció a su perfil exigente para seguir avanzando. "No hay duda de que estoy feliz, porque hacen lo que haga falta para dar el siguiente paso. Pero mi mente analítica no está del todo satisfecha. Hemos tenido errores forzados que han mermado nuestra seguridad y hemos tenido suerte en la primera parte", admitió.

Sobre el gran protagonista de la noche, Jude Bellingham, aseguró que su presentación ha sido "la de un jugador de clase mundial en momentos cruciales”.

En cuanto a la mentalidad del grupo para remontar por segunda vez en el torneo, Tuchel destacó que “se han negado a tirar la toalla, han superado estos contratiempos y se han negado a ser superados. Estoy más que impresionado con su mentalidad ganadora", declaró el seleccionador.