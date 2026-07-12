Boca Juniors, pendiente del mundialista Álvaro Montero; pusieron hora y día de su llegada

Álvaro Montero hizo parte de la delegación de la Selección Colombia que compitió en el Mundial 2026, certamen en el que los dirigidos por Néstor Lorenzo quedaron eliminados en los octavos de final, a manos de Suiza en la definición por penaltis.

El arquero oriundo de El Molino, municipio del departamento de La Guajira, no sumó minutos en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá, debido a que el lugar en el arco estuvo 'reservado' para Camilo Vargas.

Ahora, finalizado su periplo en el certamen norteamericano, y el haber tenido unos días de descanso y relax en compañía de sus seres queridos, Montero Perales está listo para retomar la actividad en el fútbol de Argentina y en su nuevo equipo: Boca Juniors, institución, que de paso, le puso el día y la hora de llegada para su incorporación.

Álvaro Montero entrenando con la Selección Colombia AFP

Hay que precisar que el traspaso del exgolero de Millonarios desde Vélez Sarsfield al 'azul y oro' se tejió en medio de la Copa del Mundo y fue un negocio que le dejó muy buenos dividendos al 'fortín'.



¿Cuándo es esperado Álvaro Montero en Boca Juniors, su nuevo equipo?

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Así las cosas, en el diario 'TyC Sports' precisaron este domingo que "luego de la eliminación del conjunto 'cafetero' ante Suiza en los octavos de final, se confirmó que el arquero se tomaría una breve licencia, para luego presentarse en Buenos Aires. De esta manera, se espera que Montero se realice la revisión médica el próximo martes a primera hora de la mañana, para luego firmar su contrato con el club".

El valor de la transferencia que pagó Boca a Vélez

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Álvaro Montero tuvo una gran campaña pasada en el 'fortín' y eso llevó a que el 'xeneize' lo quisiera adquirir en esta ventana de transferencias. El guajiro tapó en 17 compromisos, recibió sólo 13 goles, y además, mantuvo su valla invicta en siete ocasiones.

En cuanto al valor de la transferencia, en el medio anteriormente citado precisaron que "en total, la operación rondará los cuatro millones de dólares por el cien por ciento de su ficha, una que Vélez adquirió desde Millonarios a cambio de 1.5 millones (ya había pagado 400 mil por un préstamo con cargo) antes de venderlo al 'xeneize'".

Por lo tanto, sólo queda esperar a que llegue el día martes para que Montero pise lo que será su 'nueva casa' y comience otra aventura más en su carrera deportiva.