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Gol Caracol  / Konaté enfría el desafío de Lamine Yamal; "puede decir lo que quiera, hay que mantener la humildad"

Konaté enfría el desafío de Lamine Yamal; "puede decir lo que quiera, hay que mantener la humildad"

El defensor de Francia contestó a las palabras de Lamine Yamal, quien había dicho que los 'bleus' debían tenerle miedo a España, de cara a la semifinal del Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 12 de jul, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Ibrahima Konaté, defensor de Francia, y Lamine Yamal, delantero de España.
Ibrahima Konaté, defensor de Francia, y Lamine Yamal, delantero de España.
Fotos: AFP

Ibrahima Konaté, defensa de la Selección Francia, dijo este domingo que no se centran solo en Lamine Yamal, porque España no es sólo el extremo del Barcelona, sino en todo el equipo, y abogó por "mantenerse humildes", antes de la semifinal del próximo martes en Dallas.

El futbolista señaló que “no” ha escuchado lo que dijo Lamine Yamal, luego del triunfo por 2-1 sobre Bélgica - manifestó que si alguien tiene que tener miedo a España es Francia porque la ha eliminado en los dos últimos duelos -, pero Konate remarcó: "Hay que mantenerse en esa humildad que tenemos desde el principio y no caer en esa trampa, sobre todo en este momento de la competición".

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"Cada uno puede decir lo que quiera. Nosotros vamos a intentar prepararnos lo mejor posible y, al final del partido, espero que el resultado sea favorable para nosotros”, añadió el central de 'les bleus'.

Lamine Yamal es una de las figuras de España en el Mundial 2026.
Lamine Yamal es una de las figuras de España en el Mundial 2026.
Foto: AFP

Destacó, asimismo, que la Selección Francia no se centra en un jugador en particular, en referencia a Lamine Yamal, sino en todo el equipo.

“España es una selección excepcional, con muchas individualidades. El objetivo no es centrarse solo en un jugador en particular, porque es todo el equipo el que puede hacer daño. No es solo Lamine, es todo el equipo", indicó Konaté.

Selección de Francia vs. Selección de Marruecos
Selección de Francia
Fotografías de: AFP

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¿Cuándo es la semifinal entre Francia y España por el Mundial 2026?

Este vibrante compromiso entre 'les bleus' y la 'roja' está pactado a jugarse este martes 14 de julio en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas,, a partir de las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia.

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Se espera una gran semifinal por las figuras que hay en cada selección. Por el lado de Francia destacan Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué por mencionar algunas, mientras que en España están Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Mikel Merino y Oyarzabal.

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