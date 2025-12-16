¿Cuándo vuelve a jugar Linda Caicedo, con Real Madrid femenino, por la Champions League?

Este miércoles 16 de diciembre, el Real Madrid femenino visitará a Twente, en Países Bajos, por la sexta jornada de la Champions League. Y como ha venido siendo costumbre, el conjunto 'merengue' convocó a Linda Caicedo para este importante compromiso, en sus aspiraciones de clasificar a las finales del certamen continental.

Cabe destacar que las españolas son parcialmente quintas, con un total de diez unidades; correspondientes a tres victorias, un empate y una derrota.



Convocatoria del Real Madrid femenino, para duelo con Twente

Horas antes del duelo frente a las neerlandesas, Real Madrid femenino anunció el listado de las futbolistas con las que se medirá con Twente, por la sexta fecha de la Champions League. Linda Caicedo fue uno de los nombres que más destacó en este listado.

Porteras: Misa, Laia y Téllez.

Defensas: Rocío, Yasmim, M. Méndez, Holmgaard, Andersson, Noe y Silvia Cristóbal.

Centrocampistas: Däbritz, Weir, Angeldahl, Bennison e Irune.

Delanteras: Pau C., Athenea, Redondo, Linda Caicedo, Eva Navarro, Feller y Naiara.



¿A qué hora y en dónde ver EN VIVO POR TV a Linda Caicedo, por Champions League femenina?

El Real Madrid tendrá que visitar a Twente, este miércoles, en el duelo correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Campeonas femenina.

Este partido está estipulado iniciar a las 3:00 p.m. (hora colombiana) y tendrá la transmisión de ESPN 2 y Disney + Premium.



Evidentemente, los reflectores se los lleva la colombiana Linda Caicedo, de quien se esperan goles, asistencias y/o una lúcida actuación en cancha, como ha venido siendo costumbre cada que sale al campo con el conjunto ‘merengue’.