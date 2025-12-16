A Néstor Lorenzo, en final Tolima vs Junior, le preguntaron por jugador; “perdiste la oportunidad”

Este martes 16 de diciembre se conocerá al nuevo campeón del fútbol colombiano, con Tolima y Junior luchando por el título de la Liga BetPlay 2025-II, y en las horas previas al compromiso en el estadio Manuel Murillo Toro, apareció el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, quien se está hospedando en el mismo hotel que el equipo barranquillero.

Allí habló con 'El Heraldo' y dejó una particular respuesta cuando le consultaron por un jugador en específico, José Enamorado, de gran semestre en el rentado local, y quien podría ser una alternativa para la lista final de la 'tricolor', para el Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Una pregunta nada más. Miren bien lo que van a preguntar porque solo es una pregunta", dijo de entrada Néstor Lorenzo a los pocos periodistas con los que se cruzó en el hotel. De inmediato uno de ellos le hizo el cuestionamiento sobre el atacante del Junior.

"No, vengo a ver la final del fútbol colombiano. Bueno, ya perdiste la oportunidad", dijo entre risas el DT de la Selección Colombia, en un video que ya es viral en redes sociales, ya que el entrenador argentino decidió no comprometerse con el tema, a seis meses del Mundial 2026.



A pesar de eso, Néstor Lorenzo decidió hablar más en profundidad de lo que fueron los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay 2025-II, que fue triunfo 3-0 para Junior sobre Tolima, y se animó a decir qué debe hacer cada uno este martes en el Manuel Murillo Toro.

"Fue un partido interesante porque creo que son dos estilos distintos. Junior atacó directo y lastimó. Pero Tolima tiene con qué afrontar esta final con esperanza Primero, es una final, no es que después siga el campeonato", comenzó diciendo, pero luego se enfocó en los 'pijaos', quienes para él deben "tratar de anotar lo antes posible para poner en aprietos al rival".

Sobre los 'tiburones' señaló que "me imagino que va a estar agazapado, esperando otra vez ganar espaldas y generar peligro con los delanteros peligrosos que tiene", cerró diciendo Néstor Lorenzo en esta corta charla con el medio barranquillero, en la ciudad de Ibagué.



Tolima vs Junior EN VIVO, hora y dónde ver por TV la final de Liga BetPlay 2025-II

Fecha: martes 16 de diciembre de 2025

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué, Tolima)

Transmisión: Win S.