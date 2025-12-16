Jugador de Junior llegó a Ibagué con gestos de estrella 11; ¿agrande o realidad?

Junior de Barranquilla llegó lleno de alegría y de confianza a Ibagué para disputar en la nocehe del martes 16 de diciembre el encuentro de vuelta de la final de la Liga Betplay 2025-II, pues se impuso 3-0 sobre el Deportes Tolima en el encuentro de ida y una ventaja así nunca se ha revertido en definiciones de torneos cortos.

Por ello, la delegación ‘currambera’ sueña con bordar en su escudo la estrella 11 y, de paso, clasificar a la Copa Libertadores de 2026, ya que el subtítulo dejará a los rojiblancos en Copa Sudamericana.

En ese sentido, en el bando atlanticense no se piensa en otra cosa distinta a dar la vuelta olímpica en el estadio Manuel Murillo Toro de la ‘capital musical’ de Colombia, escenario en el que el Tolima ha perdido sus últimas 3 finales: contra el Cali, en 2021-I, y frente a Nacional, en 2021-II y 2024-II.

Y muestra del alto grado de optimismo se vio en el aeropuerto Perales, donde Junior aterrizó en medio de ambiente de felicidad y lugar en el que uno de sus futbolistas más reconocidos no aguantó las ganas de chicanear.



Jugador de Junior llegó a Ibagué con señal de estrella 11

El futbolista en cuestión fue el defensor samario Jermein Peña, cuyo colorido cabello amarillo lo hace fácilmente identificable adentro y afuera de la cancha.



El zaguero, de 26 años de edad, completa su tercera temporada en el cuadro de ‘la Arenosa’ y es frecuente titular, por lo que se considera uno de los referentes del plantel y así mismo suele actuar, ya que siempre busca la forma de hacerse notar.

Y en esta oportunidad le imprimió su sello a la antesala del partido de vuelta, ya que al descender del avión que lo llevó junto a sus demás compañeros a suelo tolimense, se dejó ver haciendo la señal de la estrella 11 con los dedos de sus manos, conquista prácticamente escriturada para Junior desde el choque de ida, pero no segura todavía.

Por ello llamó la atención la seña que hizo y que fue captada por las cámaras de su propio club, que aprovechó para publicarla en sus redes sociales.

Jermein Peña. Foto: @JuniorClubSA.

Peña ya fue campeón con el cuadro de ‘Curramba’ y espera repetir vuelta olímpica, pues la primera que dio fue en el segundo semestre de 2023, en final contra Independiente Medellín, serie que quedó 3-1 en Barranquilla y 2-1 en la capital antioqueña.