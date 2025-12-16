"A la Selección Colombia la veo bien; ilusiona lo que pueda hacer en el Mundial 2026"

A varios meses de que la Selección Colombia haga su aparición en la Copa del Mundo 2026; uno de los referentes de la ‘tricolor’ se refirió a la actualidad del equipo dirigido por Néstor Lorenzo y la defensa del combinado ‘cafetero’.

Se trata de Mario Alberto Yepes, uno de los principales y más reconocidos pilares de aquella selección, que regresó al certamen mundialista de 2014; además, con una amplia, respetada y muy importante trayectoria en el fútbol local e internacional, el exfutbolista ‘cafetero’ dio su análisis de la actualidad que está viviendo la ‘tricolor’, al mando del estratega argentino.

Y justamente, refiriéndose a Néstor Lorenzo; Yepes charló en exclusiva con ‘Gol Caracol’ para dar su visto bueno respecto al equipo que ha ido conformando desde su llegada al combinado nacional, en 2022.

“Yo a la Selección Colombia la veo muy bien; veo muy bien a Néstor Lorenzo, siento que ha armado un equipo muy compenetrado entre jugadores jóvenes y jugadores de mucha experiencia, eso hace que yo vea al equipo bastante bien. Estoy muy ilusionado con lo que pueda hacer la Selección Colombia en el Mundial”, indicó de entrada el exdefensor colombiano.



Sumado a eso, Mario Alberto le puso el ‘ojo’ a la defensa de esta Selección Colombia, resaltando el nivel de varios jugadores: “El Yepes de esta Selección Colombia no tengo ni idea de quién es, pero veo muy sólida la defensa de Colombia, donde veo a un Dávinson Sánchez que se ha destacado muchísimo en toda la Eliminatoria”.

“Él también ha hecho una gran clasificatoria, siendo ese gran referente en defensa para estar muy bien y con Jhon Lucumí, cuando le ha tocado suplir a Yerry Mina; está el mismo Willer Ditta, creo que Colombia tiene un buen recambio de defensores centrales”, agregó Yepes en charla con ‘Gol Caracol’.

Evidentemente, fuera de la conversación y el análisis, previo a la Copa del Mundo 2026; Yepes no iba a dejar afuera al ‘10’ de la Selección Colombia, enfatizando que es el hombre a seguir en este equipo, dirigido por Néstor Lorenzo.

“Obviamente, James Rodríguez es nuestro capitán, creo que viene haciendo no solo un gran trabajo dentro de la selección como jugador, es decir, también espiritual y moralmente es el jugador fuerte, el capitán del equipo y todos estamos ilusionados de que va a tener otro gran Mundial”, concluyó Mario Alberto Yepes.



¿Cuál es el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El combinado ‘cafetero’ quedó instalado en el grupo K, junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre República del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.