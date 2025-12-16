Lío de posible rival de Selección Colombia en Mundial 2026; Nigeria haría denuncia y hay expectativa

La Selección Colombia quedó ubicada en el grupo K del Mundial 2026, en el que se enfrentará con Usbekistán, Portugal y un rival que saldrá de los repechajes intercontinentales que saldrá entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia y que quedará definido finalizando el mes de marzo del año que viene. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, la prensa internacional publicó una noticia que dejaría a uno de estos tres seleccionados, sin poder participar en pro de obtener el anhelado cupo en la cital orbital.

Y todo porque la Federación Nigeriana de Fútbol habría aparecido para tratar de impugnar la participación de Congo en el mencionado repechaje, debido a la inscripción y alineación indebida de hasta nueve jugadores, precisamente contra las 'Águilas', tal y como lo consignó el diario 'Arise News'.

Así, jugadores como Tuanzebe (Inglaterra), Masuaku (Francia), Wan-Bissaka (Inglaterra) o Sadiki (Bélgica) no cumplirían con los trámites de legalización de su doble nacionalidad, para poder estar en la cancha.

"Nigeria, sin embargo, se habría alertado de que RD Congo no acepta la doble nacionalidad en su constitución y muchos de los futbolistas implicados no habrían renunciado a la de su país de origen o la que defendían hasta ese momento", informó el diario español 'Marca'.



Más allá de las versiones de prensa, aún no se ha presentado un pronunciamiento de los directos implicados en una noticia que puede crecer y generar un escándalo a meses del Mundial 2026. Ni desde territorio nigeriano, ni desde suelo congolés, ni tampoco la FIFA han aceptado o desvirtuado el hecho, dejando así el camino presto para especulaciones de todo tipo.



La Selección Colombia hará partido de despedida en nuestro país

Según lo manifestado por Néstor Lorenzo en una entrevista con 'Espn', la Selección Colombia tendrá un partido de preparación en una ciudad de altura en nuestro país, previo al viaje definitivo para encarar el Mundial 2026. Además de eso, el seleccionador nacional manifestó que ningún jugador tiene cerradas las puertas del equipo y que aún hay chances para que se den novedades sobre el listado definitivo para el torneo que organiza la Fifa.

RD del Congo, selección que estaría siendo investigada por la FIFA Foto: X/@FecofaRdc