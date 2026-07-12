Sebastián Villa está a punto de retornar a Boca Juniors, club con el que brilló años atrás y levantó numerosos títulos, gracias a ello, impulsó su carrera profesional al punto de vestir la camiseta de la Selección Colombia.

Su buen presente con Independiente Rivadavia hizo que volviera a estar en la mira del club 'xeniexe', pese a salir por la puerta de atrás a mediados del 2023 tras la polémica que atravesó el jugador, al ser condenado por la justicia argentina por el delito de violencia de género contra su expareja.

Con Juan Román Riquelme al frente de la presidencia, Boca Juniors siguió de cerca a Sebastián Villa durante varios meses y le presentó distintas ofertas a 'la lepra'. Aunque las primeras fueron rechazadas, la voluntad del futbolista fue clave para destrabar la negociación y cerrar el acuerdo.

Según indicó el diario 'Olé' de Argentina 'Boca' desembolsará una cifra cercana a los 6,5 millones de dólares y el delantero firmará un contrato por cuatro años, y en el medio, Deportes Tolima saldrá beneficiado.

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¿Cuánto dinero recibirá Deportes Tolima por el regreso de Sebastián Villa a Boca Juniors?

Ya que la FIFA creó el mecanismo de solidaridad con el objetivo de compensar a los clubes que participaron en la formación de un futbolista durante su etapa juvenil, el cuadro 'pijao' recibirá una compensación económica tras el fichaje, ya que Villa se formó y debutó en Tolima a mediados del 2014.

Según informó el especialista Marcelo Sellares, "por la transferencia de Sebastián Villa a Boca en U$S 6.5M, el club Deportes Tolima, va percibir aproximadamente U$S 200.000 en concepto de mecanismo solidaridad FIFA", escribió en su cuenta de X.

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Por la transferencia de Sebastián Villa a Boca en U$S 6.5M, el club Deportes Tolima 🇨🇴, va percibir aproximadamente U$S 200.000 en concepto de mecanismo solidaridad FIFA. pic.twitter.com/ZYglkuPzeH — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) July 11, 2026

Números de Sebastián Villa en su primer ciclo en Boca Juniors

Durante su primer ciclo con los 'xeneixes', el colombiano consiguió consolidarse como una de las piezas importantes del equipo entre 2018 y 2023. En esas cinco temporadas, el colombiano conquistó siete títulos y dejó registros de 29 goles y 32 asistencias, números que reflejaron su influencia en el ataque y que terminaron conquistando al hincha de Boca. Su velocidad, desequilibrio por las bandas y capacidad para generar peligro fueron características que lo convirtieron en uno de los jugadores más destacados del plantel durante ese periodo y de la liga argenbtina al punto de vestir la camisa de la Selección.

