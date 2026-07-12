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Gol Caracol  / Con la mira puesta en Inglaterra, Lionel Messi lanzó un aviso; "será un partido especial"

Con la mira puesta en Inglaterra, Lionel Messi lanzó un aviso; "será un partido especial"

Después de eliminar a Suiza, Lionel Messi habló del cansancio que arrastra Argentina en el Mundial 2026, pero también de la motivación que representa medirse con Inglaterra en semifinales.

Por: EFE
Actualizado: 12 de jul, 2026
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Lionel Messi, capitán y figura de la Selección Argentina, contra Suiza en el Mundial 2026
Lionel Messi, capitán y figura de la Selección Argentina, contra Suiza en el Mundial 2026
AFP

El argentino Leo Messi celebró el triunfo logrado en los cuartos de final del Mundial contra Suiza, en un duelo en el que tocó "sufrir", y avanzó que el partido de semifinales frente a Inglaterra, a la que nunca se ha enfrentado, será "especial" por la histórica rivalidad que une a ambos países.

Argentina ganó 3-1 a Suiza en los cuartos de final, en un partido que se resolvió en la prórroga con dos goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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"Para ser honesto, fue un partido difícil. Nos presionaron y no nos dieron ningún espacio. No pudimos jugar como queríamos y el partido fue muy intenso. Después de que marcamos el gol, nos replegamos un poco y defendimos más profundo de lo necesario. También tuvimos problemas para sacar el balón desde atrás y terminamos recurriendo a balones largos, ya sea del portero o de mis centrales", dijo Messi, en la zona mixta del estadio Arrowhead de Kansas.

"Fue un partido extremadamente difícil pero lo más importante es que terminó bien y que dimos otro paso adelante. Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo", señaló.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, en la victoria contra Argelia en el Mundial 2026
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, en la victoria contra Argelia en el Mundial 2026
AFP

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En semifinales el rival será Inglaterra, que ganó a Noruega en su partido de cuartos de final. En el recuerdo el partido de cuartos de final del Mundial de México'86 en el que Argentina derrotó a Inglaterra con dos goles de Diego Maradona, uno de ellos tras coger el balón en el centro del campo y marcharse de medio equipo antes de anotar.

Ese partido se jugó cuatro años después de la guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido y forma parte de una rivalidad que comenzó veinte años antes en el Mundial de 1966 de Inglaterra.

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"Siempre es especial jugar contra selecciones grandes. No me pasó nunca con Inglaterra y será especial. Es una semifinal pero ahora toca descansar y prepararnos. Venimos con mucho desgaste y eso se nota", concluyó.

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