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Tadej Pogacar no ocultó su enojo en el Tour de Francia; "Es algo de lo que hay que hablar"

Se cerró la primera semana de la ronda gala, donde Tadej Pogacar es líder de la clasificación general y aprovechó su status para realizar una crítica.

Por: EFE
Actualizado: 12 de jul, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, es líder en el Tour de Francia 2026
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, es líder en el Tour de Francia 2026
AFP

El esloveno, Tadej Pogacar, máximo favorito para apuntarse su quinto Tour de Francia, se mostró favorable a estudiar medidas para evitar las altas temperaturas en el ciclismo y apostó por evitar carreras en julio en lugares calurosos.

Tadej Pogacar, campeón de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026.
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"Quizá Pogacar sea el mejor de todos los tiempos, pero si gano el triplete antes, haré historia"

"Es algo de lo que tenemos que hablar. Si yo pudiera cambiar cosas cambiaría el calendario y no pondría carreras en julio en lugares calurosos. Pero hay que estudiarlo, yo no puedo hacer gran cosa", indicó el ciclista del UAE.

Sobre la propuesta de que las etapas empiecen más temprano, Pogacar afirmó que no es partidario: "No cambia nada porque estaríamos en meta en el momento más caluroso del día. Hoy hacía más calor a la salida que a la llegada. Y si además nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana, no me parece ideal", comentó.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
afp.

Pogacar comentó que esperan la jornada de descanso y dijo que no siente espíritu de revancha para la siguiente etapa, el próximo martes, con final en Le Lioran, donde hace tres años fue superado por el danés Jonas Vingegaard.

"Es una etapa diferente de la de entonces. Será difícil de controlar, yo no pienso en una revancha", comentó.

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