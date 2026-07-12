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Gol Caracol  / Barcelona está a punto de cerrar importante fichaje; llega desde un gigantge de la Bundesliga

Barcelona está a punto de cerrar importante fichaje; llega desde un gigantge de la Bundesliga

Barcelona tiene todo listo para incorporar a un goleador alemán de cara a la próxima temporada. Su fichaje se hará oficial en los próximos días.

Por: EFE
Actualizado: 12 de jul, 2026
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FC Barcelona entrenando
FC Barcelona entrenando
AFP

El Borussia Dortmund ha dado permiso al delantero Karim Adeyemi, pretendido por el Barcelona, para ausentarse este domingo en la revisión médica de inicio de pretemporada con el conjunto germano, según ha comunicado el club en las redes sociales.

"Karim Adeyemi y Kjell Wätjen no participarán en las pruebas de rendimiento de hoy. Ambos jugadores han recibido permiso para negociar con otros clubes", ha publicado el Dortmund en su perfil oficial de la red social 'X'.

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El internacional alemán, de 24 años, recalará en el Barça a cambio de 22 millones de euros fijos más siete en variables, vinculados a la conquista de títulos, y firmará un contrato de cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

Además, el acuerdo incluirá también el 20% de una futura plusvalía en caso de un posterior traspaso del jugador.

El club catalán confía en rubricar pronto la incorporación para que pueda sumarse lo antes posible a la pretemporada del equipo, que volverá este lunes al trabajo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con las habituales pruebas físicas y médicas.

Barcelona tuvo que disculparse por una incómoda situación en China
Barcelona tuvo que disculparse por una incómoda situación en China
AFP

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De este modo, Adeyemi se convertirá en el segundo refuerzo estival del conjunto azulgrana tras el atacante Anthony Gordon, que el próximo miércoles disputará con Inglaterra la semifinal del Mundial contra Argentina.

El tercer capítulo de la 'era Flick' en el Barcelona arrancará este lunes con el inicio de una pretemporada que estará condicionada por la disputa del Mundial, pues con diez jugadores el club azulgrana es el más representado en las semifinales del torneo que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

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El conjunto catalán regresará oficialmente al trabajo este lunes a partir de las 9 de la mañana, cuando los jugadores disponibles están convocados en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para someterse a las habituales pruebas físicas y médicas, y al día siguiente Hansi Flick dirigirá la primera sesión de entrenamiento.

Estadía en Inglaterra del 27 de julio al 3 de agosto

El Barcelona, vigente campeón de LaLiga y la Supercopa de España, se ejercitará en las instalaciones de Sant Joan Despí hasta el 27 de julio, cuando iniciará una concentración en St. George's Park (Inglaterra), que durará hasta el 3 de agosto.
Por el momento, el club catalán solo ha confirmado un amistoso internacional, el 31 de julio contra el Birmingham City, equipo de la segunda división inglesa, en su estadio, St. Andrew's @ Knighthead Park. Antes, el 24 de julio, los azulgranas se medirán al Europa, de Primera Federación, a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

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