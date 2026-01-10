Marino Hinestroza y su inminente fichaje a Boca Juniors: negocio listo con Nacional

A Marino Hinestroza se le cumplirá su deseo de fichar por Boca Juniors de Argentina. La transferencia se anunciará en las próximas horas luego de que el jugador lograra destrabar un tema contractual con Atlético Nacional que había retardado la operación y ya generaba incertidumbre en el ambiente 'xeneize'.

La prensa argentina contó algunos detalles de como se dio el negocio que viene realizándose desde hace varias semanas. 'Ole', portal argentino, reveló que Hinestroza y Boca Juniors siempre estuvieron de acuerdo en cifras de salario, bono y demás. Sin embargo, la principal piedra en el camino era la propuesta para el 'verdolaga', pero sobre todo unos términos personales entre el futbolista el club de Medellín.

Nacional le debía pagar un dinero a Marino, quien no quería perder ese botín. Al parecer arreglaron en las últimas horas y por eso Boca "habría recibido el mail donde el equipo colombiano acepta la oferta de 5.000.000 de dólares (el 50% es para el Columbus Crew de la MLS, dueño de esa parte del pase), con un 20 por ciento de plusvalía en caso de una futura venta superior a los 5 palos verdes".

Con ese panorama, lo único que resta es el papelo correspondiente para que el 'xeneize' lo anuncie oficialmente en todas sus redes sociales y plataformas, cumpliendo con un 'capricho' de Juan Román Riquelme, quien había preguntado por él desde mediados del 2025.



Por último, el citado portal no dudo en destacar que Marino si es una ficha que le falta al conjunto 'azul y oro' y que los ilusiona mucho, sobre todo por la grata impresión que dejó recientemente el 'cafetero' Sebastián Villa, quien fue figura, pero tuvo que marcharse por las denuncias que recibió por violencia doméstica. "Boca ahí gana, sin dudas. Sobre todo en una zona del equipo en donde recibió algunas críticas durante el final del año pasado, ya que si bien hilvanó una serie de victorias seguidas que le permitieron clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y llegar a la semifinal del torneo Clausura, le faltó recambio por las bandas. Porque el Chango Zeballos apareció en los últimos partidos, pero ni Brian Aguirre ni Kevin Zenón estuvieron a la altura. Y por esa falencia también costó salir del doble nueve. Ahora, llega una variante que promete mucho..." concluyeron.