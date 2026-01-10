En Udinese la tienen 'clara' con Juan David Arizala; "tiene mucho talento, no debemos presionarlo"

El fútbol italiano se ha convertido en un destino ‘seguro’ para los futbolistas colombianos. Uno de los últimos en unirse al popular ‘calcio’ fue Juan David Arizala, quien fue transferido al Udinese desde Independiente Medellín.

El joven defensor, de 20 años, firmó un vínculo contractual de cuatro años y medio con ‘le zebrette’; hasta junio del 2030, y desde su nuevo club esperan llevarlo de a poco, con calma. Por el momento, no le ponen presión.

Así mismo fue lo que expresó Kosta Runjaic, entrenador del club de la ciudad de Udine, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra Pisa. El timonel definió a Arizala como un jugador “con mucho talento”.

Juan David Arizala, defensor colombiano del Udinese. X de @Udinese_1896

“Es muy joven, acaba de llegar y viene de otra liga. Necesita adaptarse a la Serie A. No puedo decir cuánto tiempo le llevará. Es como Gueye o Miller, joven y con mucho talento. Tiene todas las cualidades para triunfar, pero no tenemos un calendario preciso”,dijo Runjaic a los medios de comunicación.



El preparador de Udinese insistió que no van a presionarlo y volvió a recalcar sus cualidades y lo que le puede aportar al club en el futuro cercano.

“No debemos presionarlo. De aquí al final de la temporada, se integrará lo mejor posible. Trabajaremos con él y en los próximos meses tendremos una evaluación más precisa. Quizás tenga minutos esta temporada. Lo fichamos porque estamos convencidos de sus cualidades y su potencial”, terminó por decir Kosta Runjaic sobre el joven futbolista de nuestro país.

Arizala, oriundo de El Charco, municipio del departamento de Nariño, arribó al Udinese luego de su gran 2025 con el 'poderoso de la montaña'. En un principio, su ruta profesional estaba encaminada al AC Milan; sin embargo, desde las 'cebras' le ofrecieron mejores posibilidades para su crecimiento deportivo y profesional.



¿Qué jugadores colombianos han jugado en Udinese?

Duván Zapata

Pablo Armero

Luis Fernando Muriel

Juan Guillermo Cuadrado

Cristian Zapata

Abel Aguilar.

¿Cómo va Udinese en la Serie A 2025/2026?

Este sábado, el elenco que es entrenado por Kosta Runjaic, se enfrentó al Pisa en el Estadio Friuli, conocido también como Bluenergy Stadium. Los 'zebrette’ empataron a dos goles con su rival, y el resultado les permitió llegar a los 26 puntos luego de 20 jornadas disputadas, ubicándose parcialmente en la novena casilla de la clasificación general.