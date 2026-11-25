Este miércoles 25 de noviembre, el Bayern Múnich enfrentará a LOSC Lille, por el duelo correspondiente a la quinta jornada de la Champions League; con el regreso de Luis Díaz, como una de las principales novedades en el cuadro 'bávaro'.

Cabe destacar que el cuadro alemán actualmente ocupa la casilla catorce (fuera de puestos de clasificación directo); con un total de ocho unidades en cuatro encuentros disputados.

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¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY LOSC Lille vs. Bayern Múnich, en Champions League?

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Este miércoles, franceses y alemanes se verán las caras a las 3:00 p.m. (hora colombiana), por el duelo correspondiente a la quinta fecha de la Liga de Campeones.



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Unser Kader für das #UCL-Auswärtsspiel in Frankreich! 🇫🇷 pic.twitter.com/qxvRxtKQS8 — FC Bayern München (@FCBayern) November 24, 2026

El partido se podrá ver EN VIVO por ESPN y Disney+ Premium, para nuestro país.

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¡Un Bayern Múnich lleno de bajas!

Mermado por una plaga de lesiones, el cuadro 'bávaro' visita el miércoles al Lille francés en Liga de Campeones, envuelto en una polémica desatada por el propio gigante alemán en torno a su estrella de la medular, Jamal Musiala.

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Actualmente en el puesto 13 del grupo único de 36 equipos, el Bayern, semifinalista en la pasada edición, necesita sumar de tres en tres si quiere evitar una peligrosa ronda de repechaje de acceso a octavos.

Y deberá hacerlo sin el Balón de Oro, Harry Kane. El goleador inglés fue el último en unirse a la enfermería tras su lesión de tobillo producida el viernes pasado, que probablemente lo mantendrá en el dique seco hasta febrero.

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Pero el Bayern hace frente los últimos días a otro dosier caliente de repercusiones impredecibles, con Musiala como protagonista.

El talentoso volante internacional alemán regresó luego de dos meses de baja en el partido de la semana pasada, en medio de acusaciones a la dirección del club de presionar al centrocampista para que aceptase una merma salarial.

Bayern Múnich empató con Arsenal en la Champions League. Foto: AFP

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Una polémica surgida apenas un día antes de anunciar una cifra récord de ingresos, de más de mil millones de dólares.

Sin embargo, no todo son malas noticias; y dentro de las buenas nuevas, destaca el regreso de Luis Díaz a la convocatoria de Vincent Kompany, siendo una de las principales alternativas para el belga, quien podría darle un par de minutos en cancha al guajiro, luego de un par de semanas de ausencia por lesión.