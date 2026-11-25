Kozo Tashima, presidente honorario de la Asociación de Fútbol de Japón (JFA) y candidato para las elecciones a la Presidencia de la FIFA que se celebrarán en 2027, prometió este miércoles cumplir un solo mandato si es elegido, y centrarse en "reformar la gobernanza".

"Básicamente, mi intención es cumplir un solo mandato. Me centraré en reformar la gobernanza durante los próximos cuatro años, y hacer que la toma de decisiones sea más transparente", afirmó en una rueda de prensa en el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón en Tokio.

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Tashima destacó entre los motivos por los que se animó a presentarse la suspensión de la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, así como los intentos de "aumentar el valor comercial de la Copa del Mundo ignorando puntos significativos de gobernanza", entre otros.

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El japonés añadió que habló por teléfono con otro de los candidatos, el francés Philippe Diallo, y añadió que le gustaría reunirse con él en Europa.



Japanese football official Kozo Tashima says that he would serve just one term if he can unseat Gianni Infantino as FIFA president, and would use those four years to reform the world football governing body's decision-making process.



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"Existen diversas opciones para normalizar la FIFA y encauzarla correctamente. Me gustaría comunicarme con el señor Diallo, confirmar los detalles y considerar las distintas alternativas", dijo.

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El japonés subrayó además que no descarta cooperar para oponerse al suizo Gianni Infantino, que lleva diez años en la Presidencia de la FIFA, en la votación que se producirá el 18 de marzo en la capital marroquí, Rabat.

La Federación Japonesa (JFA) confirmó hace una semana que ha remitido ya a la FIFA la documentación de Tashima, que es el primer requisito que deben cumplir los aspirantes, junto al aval mínimo de cinco de las 211 federaciones que forman la FIFA, para ser proclamados candidatos.

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Además de Tashima, que es miembro del Consejo de la FIFA desde 2015 y presidente de honor de la Federación de su país, se postula Diallo, presidente de la Federación Francesa (FFF) desde 2023 y el candidato consensuado por las 55 federaciones de la UEFA.

De aceptar alguna de las alternativas a Infantino, la FIFA celebrará elecciones presidenciales con más de un candidato por primera vez después de 10 años, cuando este llegó al cargo.

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La FIFA convocó el pasado 29 de abril sus elecciones para celebrarlas dentro de su 77.º Congreso, el 18 de marzo de 2027 en Rabat, ante la finalización del segundo mandato de Infantino -reelegido por aclamación en 2019 y 2023-.

Entonces no tenía la dura oposición generada tras el Mundial de este año y su proyecto de vender parte de la competición a inversores externos, con el programa FIFA Forward Enterprise (FFE), desvelado antes de ser abordado con las federaciones y luego retirado