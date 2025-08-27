'Cuélgalo en el Louvre', la jugada acrobática de Luis Díaz en Copa de Alemania con Bayern Múnich

Luis Díaz hizo parte de la formación titular del Bayern Múnich que este miércoles se enfrentó al SV Wehen Wiesbaden, en compromiso válido por la primera ronda de la Copa de Alemania. El extremo guajiro tuvo verticalidad en el frente de ataque, generando oportunidades para marcar, una de ellas de forma acrobática que hasta en la cuenta de redes sociales del club 'bávaro' le dedicaron una publicación especial.

'Hang it in the Louvre' se leyó en la plataforma de 'X' del club muniqués, que en español es 'cuélgalo en el Louvre'. Y es que Díaz Marulanda intentó hacer una media chilena en la primera parte del BRITA-Arena, que hizo a levantar a todos los fanáticos del Bayern Múnich presentes no sólo en dicho escenario deportivo, sino aquellos que también lo seguían por la televisión.

Así fue la jugada acrobática de Luis Díaz con Bayern Múnich en Copa de Alemania: