Luis Díaz no lo podía creer: los goles que erró con Bayern Múnich, por la Copa Alemania

Luis Díaz se ganó la confianza de Vincent Kompany. Después de ser titular en la Supercopa y en la primera fecha de la Bundesliga, estuvo desde el inicio en el partido de Copa Alemania. Y es que este miércoles 27 de agosto, Bayern Múnich visitó a SV Wehen Wiesbaden, en el BRITA-Arena, por la primera ronda del certamen, y el delantero colombiano dio de qué hablar.
Infortunadamente, Luis Díaz no estuvo fino y falló unas cuantas opciones de frente al arco. De hecho, la primera de ellas, se presentó cuando tan solo iban 10 segundos de compromiso. Posteriormente, erró a los minutos 19, 55 y 60. Ahora, lo intentó de todas las maneras, hasta el punto de que realizó una media chilena, pero el balón se fue desviado.
¡NO LUCHO! Luis Díaz estuvo muy cerca de convertir el 3-0 de Bayern Munich ante Wehen.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2025
Luis Diaz that would’ve been a nasty finish pic.twitter.com/z9YpwwtmF1— CAPTCHA 🪅 (@FootyFilmz) August 27, 2025
Gran oportunidad para el Bayern después de solo 10 segundos. Luis Díaz es negado por el portero. pic.twitter.com/7BUTQurCaF— Bayern & Selección Alemana (@iMiaSanMia_ES) August 27, 2025
A chance perdida por Luis Díaz. https://t.co/YD4Ca0JqRy pic.twitter.com/WQlf0WU2Tq— FC Bayern Brasileiro (@FCBayernXtra) August 27, 2025
Luis Diaz with the big miss#DFBPokal #SVWWFCB pic.twitter.com/AFVJhUDQXr— Birdsofbangkok (@Birdsofbangkok1) August 27, 2025
Another big chance but Luis Díaz sends it over the bar pic.twitter.com/VRtRH3yR93— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 27, 2025