Luis Díaz no lo podía creer: los goles que erró con Bayern Múnich, por la Copa Alemania

Luis Díaz se ganó la confianza de Vincent Kompany. Después de ser titular en la Supercopa y en la primera fecha de la Bundesliga, estuvo desde el inicio en el partido de Copa Alemania. Y es que este miércoles 27 de agosto, Bayern Múnich visitó a SV Wehen Wiesbaden, en el BRITA-Arena, por la primera ronda del certamen, y el delantero colombiano dio de qué hablar.

Infortunadamente, Luis Díaz no estuvo fino y falló unas cuantas opciones de frente al arco. De hecho, la primera de ellas, se presentó cuando tan solo iban 10 segundos de compromiso. Posteriormente, erró a los minutos 19, 55 y 60. Ahora, lo intentó de todas las maneras, hasta el punto de que realizó una media chilena, pero el balón se fue desviado.

Luis Díaz, delantero colombiano, en un partido del Bayern Múnich por la Copa de Alemania AFP

Goles errados de Luis Díaz, en SV Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich, por Copa Alemania

¡NO LUCHO! Luis Díaz estuvo muy cerca de convertir el 3-0 de Bayern Munich ante Wehen.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ja2zmuAUg0 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2025

Luis Diaz that would’ve been a nasty finish pic.twitter.com/z9YpwwtmF1 — CAPTCHA 🪅 (@FootyFilmz) August 27, 2025

Gran oportunidad para el Bayern después de solo 10 segundos. Luis Díaz es negado por el portero. pic.twitter.com/7BUTQurCaF — Bayern & Selección Alemana (@iMiaSanMia_ES) August 27, 2025

A chance perdida por Luis Díaz. https://t.co/YD4Ca0JqRy pic.twitter.com/WQlf0WU2Tq — FC Bayern Brasileiro (@FCBayernXtra) August 27, 2025

