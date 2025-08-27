Luis Díaz y la jugada con Bayern Múnich de la que todos hablan: se lució en Copa Alemania

Después de haber jugado la Supercopa de Alemania y la Bundesliga, Luis Díaz debutó en la Copa de Alemania. Este miércoles 27 de agosto, Bayern Múnich visitó a Wehen Wiesbaden, por la primera ronda, en el BRITA-Arena, y el guajiro fue titular. De hecho, fue de los mejores jugadores en el primer tiempo, hasta el punto de que se llevó los aplausos por una gran jugada.

Con su magia y técnica, el colombiano recibió de espaldas al arco rival y una vez sintió que lo iban a marcar, controló con taco, se giró y emprendió un ataque a pura velocidad. Y es que, Donny Bogićević, quien lo estaba marcando, siguió de largo. Una vez encontró el espacio, levantó la cabeza y abrió para Michael Olise para que siguiera la ofensiva por la otra banda.

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich, se lamenta por fallar una opción de gol en Copa de Alemania AFP

Jugada de Luis Díaz, en Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich, por Copa Alemania