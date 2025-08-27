Luis Díaz y la jugada con Bayern Múnich de la que todos hablan: se lució en Copa Alemania

Publicidad
Después de haber jugado la Supercopa de Alemania y la Bundesliga, Luis Díaz debutó en la Copa de Alemania. Este miércoles 27 de agosto, Bayern Múnich visitó a Wehen Wiesbaden, por la primera ronda, en el BRITA-Arena, y el guajiro fue titular. De hecho, fue de los mejores jugadores en el primer tiempo, hasta el punto de que se llevó los aplausos por una gran jugada.
Con su magia y técnica, el colombiano recibió de espaldas al arco rival y una vez sintió que lo iban a marcar, controló con taco, se giró y emprendió un ataque a pura velocidad. Y es que, Donny Bogićević, quien lo estaba marcando, siguió de largo. Una vez encontró el espacio, levantó la cabeza y abrió para Michael Olise para que siguiera la ofensiva por la otra banda.
