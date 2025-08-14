Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Cataño protagonizó una jugada de no creer en Copa Sudamericana: todos se lamentaron

Daniel Cataño protagonizó una jugada de no creer en Copa Sudamericana: todos se lamentaron

Lo que pudo haber sido el tercer gol de Bolívar contra Cienciano, en los pies de Daniel Cataño, terminó siendo una acción que dio de qué hablar y hasta causó risas.

Por: EFE
|
Actualizado: agosto 14, 2025 07:09 a. m.