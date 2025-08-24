Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz brilló con una asistencia, pero Crystal Palace no pasó del 1-1 con Nottingham Forest

Daniel Muñoz brilló con una asistencia, pero Crystal Palace no pasó del 1-1 con Nottingham Forest

El lateral colombiano Daniel Muñoz fue clave en el gol de Ismaila Sarr, sin embargo, Crystal Palace se tuvo que conformar con el empate ante su hinchada.