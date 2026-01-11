"Estos rivales, como River Plate, nos sirven para lo que se armó Millonarios, que es ser campeón"

River Plate venció este domingo por 1-0 a Millonarios en su primer encuentro de la pretemporada, disputado en Montevideo y enmarcado en los Clásicos Sudamericanos de la Serie Río de la Plata.

Autor del penal que en Catar 2022 consagró a Argentina como nuevo campeón del mundo, Gonzalo Montiel selló en el estadio Gran Parque Central el triunfo del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo de la misma forma. A los 69 minutos, el balón ejecutado por el lateral fue para un lado, el arquero Diego Novoa se lanzó hacia el otro y eso le alcanzó a River Plate para llevarse una victoria.

River Plate y Millonarios se enfrentaron en duelo de preparación en Montevideo, Uruguay. X de @MillosFCoficial

Tras el partido en tierras 'charrúas', Mateo García, uno de los nuevos refuerzos de Millonarios y quien tuvo un buen desempeño en cancha, generó sus reflexiones del juego de preparación.



“Un partido difícil, teníamos al frente un rival de muchísima intensidad, lo sufrimos mucho los primeros minutos. Ellos sumaban mucha gente en la parte ofensiva y tienen esa presión tras pérdida muy intensa, pero yo creo que después de ese empujón de ellos los primeros 20 minutos, pudimos dar secuencia de pases y nos pudimos acoplar mejor al partido, pero bueno, es un balance positivo en medio de todo, el primer partido de pretemporada ante un grandísimo rival. Obviamente, queríamos ganar y se intentó hasta el final”, expresó en charla con 'Espn'.

En cuanto a cómo se sintió en lo individual, en su trabajo en el campo de juego, Mateo sostuvo que “fue un buen trabajo, fuimos aplicados, se hizo un desgaste físico importante, y creo que los más relevante era soltar lo que había sido esa pretemporada y empezar a encajar lo que el ‘profe’ quiere, había caras nuevas y yo creo que poco a pocos nos iremos conociendo mejor".

Por último, Mateo García se refirió al siguiente reto de la pretemporada que será Boca Juniors, rival al que enfrentarán el próximo miércoles. En este duelo se espera que Falcao García juegue algunos minutos.

“Otro partido hermoso ante otro gran rival, yo creo que estos rivales nos sirven para medirnos en pro para lo que se armó Millonarios, que es ser campeón; estos rivales a los que nos estamos enfrentando es un buen mayor para nosotros, y sabremos qué estamos haciendo bien y qué tenemos que corregir”, concluyó.