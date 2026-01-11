Así fue el gol de Gonzalo Montiel en River Plate vs. Millonarios en partido de preparación

Millonarios se enfrentó este domingo a River Plate en partido de pretemporada, mismo que se efectuó en el Gran Parque Central de Montevideo en Uruguay. La 'banda cruzada' dominó las acciones en suelo 'charrúa', pero fue hasta la segunda parte que logró abrir el marcador desde el punto blanco del penalti.

A la altura del minuto 66, Alex Moreno Paz le cometió una falta a Galván dentro del área y que el árbitro de la contienda no dudó en marcar como cobro desde el punto blanco. Frente al balón se paró Gonzalo Montiel, quien definió, con pierna derecha, al centro del arco defendido por Diego Novoa para el 1-0 en el tablero.



Así fue el gol de River Plate vs. Millonarios en partido de preparación:

¡EL PRIMERO DEL AÑO FUE DE CACHE! Montiel no falló y clavó el 1-0 de River ante Millonarios.



