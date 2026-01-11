Falcao García y la foto junto a Juan Fernando Quintero y Marcelo Gallardo que causó revuelo

Falcao García fue la sensación en territorio uruguayo. Este domingo 11 de enero, Millonarios y River Plate se enfrentaron, en partido de preparación para la temporada 2026, en el estadio Gran Parque Central. Allí, teniendo en cuenta su paso por 'el millonario', donde dio sus primeros pasos a nivel profesional, y su presente en el 'embajador', 'el Tigre' se llevó las miradas.

Fue así como una de las imágenes que dejó este compromiso tuvo como protagonista al delantero samario, a su compatriota y quien hace parte de la Selección Colombia, Juan Fernando Quintero, y Marcelo Gallardo, entrenador de la 'banda cruzada'. Los tres se vieron las caras y tuvieron un divertido encuentro por lo que se ve en la foto, ya que hubo risas y buen ambiente.

Falcao García, delantero colombiano, en un entrenamiento de Millonarios en el 2026 Twitter de Millonarios

¡CUMBRE DE ÍDOLOS! Juanfer Quintero, Radamel Falcao y Marcelo Gallardo, juntos en la previa de River vs. Millonarios en Uruguay. pic.twitter.com/eoQyNU5WdH — SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2026

¡Encuentro de figuras! Juanfer Quintero, Radamel Falcao y Marcelo Gallardo, juntos en la previa de River vs. Millonarios.



📷 River Plate pic.twitter.com/WOfeCKkVBQ — TyC Sports (@TyCSports) January 11, 2026