Luis Díaz, 'otro día más en la oficina'; entre los sudamericanos destacados en Europa

El guajiro brilló con gol y dos asistencias en la goleada 8-1 el Bayern Múnich sobre el Wolfsburgo. Luis Díaz no para de tener buenas actuaciones con los 'bávaros'.

Por: AFP
Actualizado: 11 de ene, 2026
Luis Díaz volvió a tener una gran actuación con Bayern Múnich en la Bundesliga.
AFP

