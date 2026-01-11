Millonarios empezó el 2026 con derrota: River le ganó 1-0 en duelo de preparación; no jugó Falcao

Millonarios jugó este domingo su primer partido de pretemporada, pensando en lo que serán las competiciones del 2026. El ‘embajador’ enfrentó a River Plate en el Gran Parque Central de Montevideo, en Uruguay, dejando como ganador a la ‘banda cruzada’ por marcador de 1-0. Falcao García, gran refuerzo del azul capitalino observó el encuentro desde la tribuna.

Gonzalo Montiel fue el autor del tanto de los dirigidos por Marcelo Gallardo, al minuto 68, desde el punto blanco del penalti. Hay que indicar que Diego Novoa, arquero del 'embajador', evitó que el 'millonario' se impusiera por más tantos, al atajarle un penalti a Agustín Ruberto al 88'.

En River Plate fue capitán y jugó 45 minutos Juan Fernando Quintero, mientras que Kevin Castaño también salió desde el 'vamos' en el elenco de Núñez.

River Plate vs. Millonarios en duelo de preparación en el Gran Parque Central. X de @RiverPlate

¿Cómo se presentó el partido?

River Plate empezó con 'toda', 'arriconando' a Millonarios. Uno de los más incisivos en la 'banda' fue Juan Fernando Quintero, quien se animó de media distancia y puso a trabajar a Diego Novoa. El conjunto argentino intentó aprovechar las falencias de los dirigidos por Hernán Torres; los azules tuvieron muy malas entregas del balón en la mitad del campo.



La escuadra de Gallardo manejó los tiempos y creó una nueva oportunidad al minuto 22 por parte de Giuliano Galoppo y que hizo exigir a Novoa, que hasta ese momento, era la figura la cancha.

Millonarios logró reaccionar tiempo después con un cabezazo de Leonardo Castro. El arquero de River Plate, Santiago Beltrán, envió al tiro de esquina.

El correr del reloj mostró a un 'embajador' con mejor disposición en la cancha, teniendo a Mateo García, uno de los nuevos fichajes del club, muy activo y recuperando balones.

Para la etapa complementaria, River hizo modificaciones y volvió a mostrar ese ímpetu con el que comenzó el juego en el Gran Parque Central. Los azules se defendieron.

Fue hasta el minuto 66 que la 'banda cruzada' logró abrir el marcador. Alex Moreno Paz le cometió una falta a Galván dentro del área, que el árbitro no dudó en marcar como cobro desde el punto blanco. Frente al balón se paró Gonzalo Montiel, quien definió con pierna derecha para vencer a Novoa; el 1-0 se subió en el tablero.

Gonzalo Montiel, jugador de River Plate. X de @RiverPlate

Millonarios reaccionó con otra acción de Leonardo Castro, pero su definición se fue desviada del arco de Beltrán.

Sobre los 80 minutos, una nueva falta dentro del área acabó con una nueva pena máxima para River Plate, esta vez ejecutada por Ruberto, pero fue atajada por Novoa.

Sobre el final, el 'embajador' se acercó con peligro a la portería de Beltrán, lo que ocasionó que los de Núñez culminaran con diez futbolistas por la expulsión de Portillo.