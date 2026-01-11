Síguenos en:
Millonarios empezó el 2026 con derrota: River le ganó 1-0 en duelo de preparación; no jugó Falcao

Los dirigidos por Hernán Torres cayeron en Montevideo, Uruguay, con la 'banda cruzada', en un juego de fogueo que no tuvo a Falcao García, pero sí a otros refuerzos del club.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de ene, 2026
River Plate y Millonarios se enfrentaron en duelo de preparación en Montevideo, Uruguay.
