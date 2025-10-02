Daniel Muñoz puso a celebrar al Crystal Palace: golazo contra Dinamo Kiev en Conference League

En el debut del Crystal Palace en la Conference League, el colombiano Daniel Muñoz abrió la cuenta en el partido contra Dinamo Kiev, que se disputó en Lublin, Polonia.

A los 31 minutos, el español Yeremi Pino lanzó un centro al área y Muñoz apareció con un cabezazo en el segundo palo que se coló en el arco del conjunto ucraniano.



Vea el gol de Daniel Muñoz en Dinamo Kiev vs. Crystal Palace, en la Conference League

¡CABEZAZO ESPECTACULAR Y GOLAZO COLOMBIANO!



Daniel Muñoz se encargó de colocar el 1-0 del Crystal Palace ante Dinamo Kiev.



▶️ Mirá la🏆 #ConferenceLeague en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/JGg98cDNPo — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 2, 2025