Hora y TV para ver el debut de Santa Fe en Copa Libertadores Femenina 2025; hoy, en vivo

Independiente Santa Fe debuta en la Copa Libertadores Femenina de Argentina frente a Always Ready, campeón de Bolivia, en duelo perteneciente a la primera fecha del cuadrangular A.

El duelo está programado para llevarse a cabo en el último turno del jueves 2 de octubre en el estadio Florencio Sola de la localidad de Banfield, cercana a Buenos Aires.

Entre tanto, en la otra confrontación del grupo se medirán Corinthians de Brasil, que es actual defensor del título, con Independiente del Valle de Ecuador, elencos que chocarán a primera hora en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en el sector de Morón, también aledaño a la capital argentina.

De esta manera, las ‘cardenales’ debutan con el rótulo de haber sido subcampeonas de la Libertadores de 2024 y tras haber sido segundas en la Liga de Colombia, con lo cual sus expectativas de llegar lejos en la competencia son altas.

Para ello, deberán buscar su paso a los cuartos de final quedando entre las primeras 2 casillas de su cuadrangular, ya que el tercero y el cuarto quedarán eliminados.

El otro equipo colombiano presente en la Copa es el Deportivo Cali, campeón colombiano y que entrará en escena el viernes 3 de octubre enfrentando a Libertad de Paraguay en el inicio del grupo D.



Hora y TV para el debut de Santa Fe en Copa Libertadores Femenina

El partido entre las ‘Leonas’ y Always Ready de Bolivia está programado para el jueves 2 de octubre a las 6:00 de la tarde, hora de Colombia, en la localidad de Banfield, Argentina, y se podrá ver en directo mediante la señal de Pluto TV, habilitada de manera gratuita para todo el campeonato por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ente organizador del torneo.

Datos del partido:

- Santa Fe (COL) vs. Always Ready (BOL)

- Fecha: jueves 2 de octubre

- Hora: 6:00 p. m. (de Colombia)

- TV: Pluto TV

- Estadio: Florencio Sola, de Banfield (Argentina)

Grupos y primera fecha de la Copa Libertadores Femenina 2025

⦁ Grupo A

Corinthians (BRA)

Independiente del Valle (ECU)

Always Ready (BOL)

Independiente Santa Fe (COL)

⦁ Grupo B

Boca Juniors (ARG)

Alianza Lima (PER)

Academia Integral (VEN)

Ferroviaria (BRA)

⦁ Grupo C

Sao Paulo (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Colo-Colo (CHI)

Olimpia (PAR)

⦁ Grupo D

Deportivo Cali (COL)

Libertad (PAR)

Nacional (URU)

Universidad de Chile (CHI)

⦁ Primera fecha

2:00 p. m. - Corinthians (BRA) vs. Independiente del Valle (ECU)

2:00 p. m. - Boca Juniors (ARG) vs. Alianza Lima (PER)

6:00 p. m. - Santa Fe (COL) vs. Always Ready (BOL)

6:00 p. m. - Academia Integral (VEN) vs. Ferroviaria (BRA)

