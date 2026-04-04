Daniel Muñoz se pone la 'vara alta' con la Selección Colombia: "Queremos ganar el Mundial 2026"

A menos de 70 días para que inicie la Copa del Mundo; uno de los referentes en la Selección Colombia se refirió a lo que será el papel de la ‘tricolor’ en tierras norteamericanas, enfatizando en el objetivo principal que tendrán los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Y es que, en una entrevista otorgada para la página oficial del Crystal Palace; Daniel Muñoz habló de varios temas y uno de ellos, fue la actualidad del combinado colombiano, que hará presencia en el certamen orbital de este año.

No obstante, pese a las dos recientes presentaciones frente a Croacia y Francia, en las que los ‘cafeteros’ perdieron por abultados resultados; para el lateral antioqueño esto no cambia los planes en lo absoluto y, pensando en dar ese siguiente “salto de calidad”, el objetivo será ir a ganar la Copa del Mundo 2026.

Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia, estaría entre los convocados al Mundial 2026 AFP

“Tenemos una generación que ha podido dar ese salto de calidad. Llegamos a la final de la Copa América, la primera desde 2001; nosotros tenemos mucho talento y somos más que un equipo: somos una familia. Es difícil crear un equipo así, pero lo hemos logrado”, indicó de entrada Daniel Muñoz, dejando claro que, a pesar del talento, a Colombia le ha faltado saber consolidar con triunfos esos buenos procesos y momentos que ha tenido a través de la historia.



Justo, con base en eso, el antioqueño envió contundente mensaje, en el que hace el llamado a marcar la diferencia e ir por el premio mayor en el certamen orbital, próximo a iniciar: “Ahora, tenemos que dar ese siguiente paso en cuanto a calidad, que es llegar a la final del Mundial y ganarla, para que este grupo pueda decir con toda seguridad que somos una generación dorada”.

🚨⚽ ¿QUÉ ESTARÍAN DISPUESTOS A HACER SI COLOMBIA GANA EL MUNDIAL? 🏆🔥 pic.twitter.com/ZDSCU3W1V9 — Gol Caracol (@GolCaracol) October 4, 2025

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“La idea de jugar en el Mundial, creo que ilusiona a cualquier jugador. Pero no queremos ir solo por estar allí, queremos ir con un objetivo claro: ganar el Mundial”, concluyó Daniel Muñoz, dejando claro que la mentalidad de la Selección Colombia no es solo ir a participar, por el contrario, traer la copa a nuestro país.