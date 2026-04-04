Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA VS. ECUADOR, EN VIVO
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz se pone la 'vara alta' con la Selección Colombia: "Queremos ganar el Mundial 2026"

Daniel Muñoz se pone la 'vara alta' con la Selección Colombia: "Queremos ganar el Mundial 2026"

El antioqueño habló del presente de la 'tricolor', a pocos días de iniciar la Copa del Mundo, sentenciando que el objetivo principal será traer el trofeo a nuestro país.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 4 de abr, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia se enfrenta este jueves a Croacia en partido de preparación.
La Selección Colombia se enfrenta este jueves a Croacia en partido de preparación.
X de @FCFSeleccionCol

Publicidad

Publicidad

Publicidad