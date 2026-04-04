Daniel Muñoz se pone la 'vara alta' con la Selección Colombia: "Queremos ganar el Mundial 2026"

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
A menos de 70 días para que inicie la Copa del Mundo; uno de los referentes en la Selección Colombia se refirió a lo que será el papel de la ‘tricolor’ en tierras norteamericanas, enfatizando en el objetivo principal que tendrán los dirigidos por Néstor Lorenzo.
Y es que, en una entrevista otorgada para la página oficial del Crystal Palace; Daniel Muñoz habló de varios temas y uno de ellos, fue la actualidad del combinado colombiano, que hará presencia en el certamen orbital de este año.
No obstante, pese a las dos recientes presentaciones frente a Croacia y Francia, en las que los ‘cafeteros’ perdieron por abultados resultados; para el lateral antioqueño esto no cambia los planes en lo absoluto y, pensando en dar ese siguiente “salto de calidad”, el objetivo será ir a ganar la Copa del Mundo 2026.
“Tenemos una generación que ha podido dar ese salto de calidad. Llegamos a la final de la Copa América, la primera desde 2001; nosotros tenemos mucho talento y somos más que un equipo: somos una familia. Es difícil crear un equipo así, pero lo hemos logrado”, indicó de entrada Daniel Muñoz, dejando claro que, a pesar del talento, a Colombia le ha faltado saber consolidar con triunfos esos buenos procesos y momentos que ha tenido a través de la historia.
Justo, con base en eso, el antioqueño envió contundente mensaje, en el que hace el llamado a marcar la diferencia e ir por el premio mayor en el certamen orbital, próximo a iniciar: “Ahora, tenemos que dar ese siguiente paso en cuanto a calidad, que es llegar a la final del Mundial y ganarla, para que este grupo pueda decir con toda seguridad que somos una generación dorada”.
🚨⚽ ¿QUÉ ESTARÍAN DISPUESTOS A HACER SI COLOMBIA GANA EL MUNDIAL? 🏆🔥 pic.twitter.com/ZDSCU3W1V9— Gol Caracol (@GolCaracol) October 4, 2025
Publicidad
“La idea de jugar en el Mundial, creo que ilusiona a cualquier jugador. Pero no queremos ir solo por estar allí, queremos ir con un objetivo claro: ganar el Mundial”, concluyó Daniel Muñoz, dejando claro que la mentalidad de la Selección Colombia no es solo ir a participar, por el contrario, traer la copa a nuestro país.