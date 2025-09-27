Daniel Muñoz se quedó con las ganas de celebrar en Crystal Palace vs. Liverpool; acá la jugada

Crystal Palace enfrentó un nuevo desafío en la Premier League. Las populares 'águilas' recibieron este sábado al Liverpool, y por supuesto, Daniel Muñoz fue de la partida.

Precisamente, el lateral colombiano protagonizó una jugada que no terminó en gol y todo por la intervención del arquero de los 'reds', el brasileño Alisson Becker.

La acción fue al minuto 21 de la primera parte en el Selhurst Park, y tras un centro desde la banda al área, apareció Muñoz que remató de primera con pierna zurda, pero el golero de Liverpool se erigió con una gran tapada. Luego en el rebote, el balón le volvió a quedar al '2' del Palace, pero su cabezazo se fue por encima.

Daniel Muñoz no podrá jugar la Europa League con el Crystal Palace. Foto: AFP.

Vea acá la jugada de gol que tuvo Daniel Muñoz en Crystal Palace vs. Liverpool por la Premier League:

¡ALISSON LE GANÓ LA PULSEADA A MUÑOZ Y TODO SIGUE 1-0 PARA CRYSTAL PALACE!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YPshkdMp6Q — SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2025