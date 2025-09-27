Más filtraciones sobre estado de Jhon Durán en Fenerbahçe; "no mienten"

Jhon Durán es tema de conversación constante entre la prensa en Turquía y todo por el tema de su estado de salud. Desde el Fenerbahçe han sido cautos con la actualidad del delantero colombiano y que se lesionó en el juego de vuelta de los 'play-offs' de la Champions League contra el Benfica.

Con el paso de las horas en tierras otomanas se filtras nuevas novedades del artillero formado en la cantera de Envigado. Ahora fue el periodista turco, Volkan Demir el que precisó cómo se encuentra el deportista de los 'canarios amarillos'.

Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Fenerbahçe. Instagram oficial del Fenerbahçe.

En su intervención, el comunicador inició indicando que "Durán dice: 'Tengo un dolor terrible, no puedo jugar, tengo una lesión muscular o un hematoma'. El club lo lleva a una resonancia magnética y el resultado es positivo. Durán repite lo mismo, se hace una resonancia magnética en otro hospital y el resultado es positivo".

A continuación, Demir reveló que el Fenerbahçe le consultó al colombiano el tratamiento que quería seguir para atender sus molestias.

"El club le pregunta qué tratamiento desea. Durán responde: 'Tengo un fisioterapeuta en Barcelona, quiero verlo'. Él recibe inyecciones allí, por eso están las imágenes del bastón. Luego regresa para otra resonancia magnética y está sano de nuevo. A las 21:00 de anoche (hora de Turquía), recibí la información de que Duran está entrenando en un gimnasio separado del equipo", complementó.

Por último, el periodista precisó que el exAston Villa "empezará a entrenar con el equipo después del partido contra el Antalyaspor o el Niza. No hay fracturas, luxaciones ni lesiones musculares. Esta es la información oficial del club, de alguien que no me miente".

💥 JHON DURAN GERÇEKLERİ



"Comenzará a jugar si se siente bien"

De otro lado, en las redes sociales del medio 'A Spor', el periodista Erdem Akbaş sostuvo en su informe que Jhon Durán "estará disponible para jugar si se siente bien". Además de revelar más datos sobre la actualidad del club amarillo de la ciudad de Estambul y que este domingo volverá en escena en la Liga de Turquía frente al Antalyaspor, a partir de las 12 del día en horario de Colombia.