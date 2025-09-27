Vea el gol que le anularon Clément Lenglet en Atlético vs. Real Madrid por Liga de España

Por la fecha 7 de la Liga de España, Atlético de Madrid recibió al Real Madrid en el partido más destacado de la jornada, un duelo cargado de emociones y goles.

A los 14 minutos, Robin Le Normand abrió el marcador para los colchoneros, pero Kylian Mbappé y Arda Güler le dieron vuelta al resultado para los merengues con anotaciones a los 25 y 36 minutos. Sobre el final del primer tiempo, Clément Lenglet igualó para los locales, aunque su gol fue anulado por una mano previa.

En la segunda mitad, Alexander Sørloth empató en el tiempo de adición, y apenas a los 51 minutos, Julián Álvarez puso el 3-2 desde el punto penal.



El gol que le anularon al Atlético de Madrid

¡NO SUMA PARA ATLÉTICO DE MADRID!



Lenglet convertía el tanto del empate, pero la pelota le pegó en la mano, por lo que no cuenta.



El encuentro sigue 2-1 a favor de Real Madrid.