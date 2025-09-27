Síguenos en::
Gol Caracol  / Vea el gol que le anularon Clément Lenglet en Atlético vs. Real Madrid por Liga de España

El francés marcó el gol del empate para los 'colchoneros', pero el juez anuló la celebración de los dirigidos por el 'Cholo' Simeone en el Riyadh Air Metropolitano.

Por: Javier García
Actualizado: 27 de sept, 2025
Atlético vs. Real Madrid
AFP

