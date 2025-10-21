Denuncia de jugadora del Cali; “he recibido amenazas, me están tirando duro, desean que me lesione”

A pesar de la buena campaña en la Copa Libertadores femenina 2025, el Deportivo Cali quedó cerca del título perdiendo en penaltis con el Corinthians, a pesar del empate en el tiempo reglamentario. Kelly Ibargüen fue la única jugadora de las 'azucareras' que falló su cobro de pena máxima y con eso las brasileñas quedaron campeonas.

Aunque fue una de las figuras no solo del cuadro vallecaucano en el certamen internacional de Conmebol y en el título de la Liga del fútbol colombiano contra Santa Fe, las críticas y los señalamientos no se han hecho esperar, pero pasaron un límite como ella misma lo contó hace algunas horas.

En una entrevista para 'SportsFansCo', la habilidosa futbolista del Deportivo Cali femenino relató que le están "tirando muy duro" y que hasta algunos hinchas que antes le dejaban mensajes de apoyo y agradecimiento, ahora la vienen apuntando fuertemente en las redes sociales.



Denuncia de amenazas de jugadora del Deportivo Cali

En la charla Kelly Ibargüen contó que hay "hinchas me dicen que nunca me vaya del Cali y ahora quieren que me vaya, no falta el malintencionado", y relató que en los últimos días tras fallar el penalti en la final de la Copa Libertadores "me están tirando demasiado y he recibido amenazas, Me dicen que me lesione, pero tengo que vivir un tiempo con eso y no pararle bolas a las redes".

#Exclusiva 🚨🎙️Hablamos con Kelly Ibargüen jugadora del @CaliFemenino, a su llegada a la capital del Valle, tras perder la final de la @LibertadoresFEM y fallar en la tanda de penales. Habló de amenazas en su contra. pic.twitter.com/nb7SvRJXJs — Sportsfansco (@sportsfanscali) October 20, 2025

Más allá de los duros mensajes que viene recibiendo la jugadora del Deportivo Cali femenino, decidió resaltar la campaña que hicieron en el torneo internacional, llegando hasta la final y hasta dándole pelea a Corinthians, que es un rival de peso en este ámbito.



"Me quedo con lo bueno que hicimos en el torneo, no se nos dio pero no es fácil jugar contra un Corinthians y hacerlo ver de una forma feita. No nos arrugamos a nada, el fútbol da revancha y nos lo va a dar a nosotros", detalló Kelly Ibargüen sobre la presentación de las 'azucareras en la Copa Libertadores femenina.



Así fue la Copa Libertadores femenina 2025 del Deportivo Cali

El equipo colombiano comenzó en el grupo D del torneo junto a Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay) y Universidad de Chile, ganando dos partidos y empatando uno, quedando en el primer lugar de su zona y clasificando a cuartos de final.

Deportivo Cali femenino festejando un gol en la Copa Libertadores Femenina 2025. X de @CaliFemenino

Publicidad

Ya en la siguiente ronda se enfrentaron a Sao Paulo (Brasil), ganando 2-0 y dando muestras de buen fútbol. Ya en la semifinal se midieron a Colo Colo (Chile), en un reñido duelo que finalizó 0-0 y que se definió en penaltis, donde se impusieron 5-4.

En la final también se dio un parejo encuentro contra el Corinthians, igualaron sin goles en el tiempo reglamentario pero en la tanda de pena máxima fallaron un cobro y las brasileñas ganaron 5-3 para quedarse con el título de la Copa Libertadores femenina 2025.