Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se quitaron la sal; primer triunfo de 2026, tras 1-0 sobre Brighton

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se quitaron la sal; primer triunfo de 2026, tras 1-0 sobre Brighton

Este domingo el Crystal Palace, que llevaba nueve partidos consecutivos sin ganar, regresó a la victoria en un disputado encuentro de Premier League, que tuvo a los dos colombianos como titulares.

Por: EFE
Actualizado: 8 de feb, 2026
Comparta en:
Daniel Muñoz Crystal Palace
Daniel Muñoz Crystal Palace - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad