A Luis Díaz le hicieron penalti como si jugara el Super Bowl; lo derribaron en Bayern vs Hoffenheim

Luis Díaz fue el dolor de cabeza del Hoffenheim en el partido del Bayern Múnich, este domingo, provocando dos penaltis en el primer tiempo, y en la segunda infracción que le hicieron dentro del área lo derribaron al mejor estilo del Super Bowl, que se juega este domingo en Estados Unidos.

Al minuto 44, Vladimír Coufal estaba marcando al atacante colombiano, y en el mano a mano se vio superado por la velocidad y desequilibrio del guajiro, quien lo dejó atrás y al defensor solo le quedó de opción buscar frenarlo.

Pero en el forecejo el futbolista del Hoffenheim le hizo un estilo de tackle a Luis Díaz, lo tomó de las piernas y lo hizo caer. El árbitro del compromiso no dudó en pitar el segundo penalti de la noche para el Bayern Múnich, y ambos fueron contra el nacido en Barrancas.



Así fue el segundo penalti que le cometieron a Luis Díaz en Bayern Múnich vs Hoffenheim: