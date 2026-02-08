¿Cómo está Luis Javier Suárez tras el desafortunado choque que sufrió? Su técnico habló

El ambiente en el Sporting Lisboa es de una mezcla entre alivio por la clasificación y una profunda pesadumbre tras los sucesos del pasado jueves. En el marco de los cuartos de final de la Taca de Portugal, el equipo de los 'leones' logró sellar su pase a semifinales tras vencer al AVS en un agónico 3-2. Sin embargo, el resultado deportivo pasó a un segundo plano debido a la impactante lesión de Antoine Baroan, jugador del AVS, tras un choque fortuito con Luis Javier Suárez.

En las últimas horas, el técnico del Sporting, Rui Borges, compareció ante los medios para aclarar el estado físico y emocional de su goleador estrella. Suárez, quien ha sido pieza fundamental en la campaña del club con 25 goles en lo que va de temporada, quedó visiblemente afectado tras percatarse de la gravedad de la lesión de su colega, quien sufrió una fractura de tibia y peroné.

"Es un momento difícil para el atleta en cuestión, independientemente de si es rival, es un compañero profesional. Eso conmueve a todos, es un momento triste para todos, pero él es consciente de que este es nuestro trabajo, todos estamos sujetos a algo menos bueno en cualquier momento. No tiene que sentirte culpable", afirmó Borges de manera tajante. El entrenador subrayó que el fútbol es un deporte de contacto donde, lamentablemente, estos accidentes ocurren, y destacó la calidad humana del colombiano, quien ya envió mensajes públicos de apoyo a Baroan.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa. AFP

A pesar del golpe anímico, el técnico aseguró que Suárez está motivado para hacer un gran partido en el próximo clásico contra el Porto. El desgaste es otra de las preocupaciones: el cafetero viene de disputar 120 minutos en un duelo de alta intensidad y encadena varias titularidades jugando el tiempo completo. "Le dimos una palabra de consuelo, al igual que los responsables de Aves SAD, al final del partido. Se siente motivado para este partido, un poco desplomado, como es natural, porque jugó 120 minutos, pero preparado para las exigencias del juego", añadió el estratega.



La situación de Suárez se vuelve aún más crítica para el esquema de Borges debido a las bajas confirmadas de otros referentes como Fotis Ioannidis y Zeno Debast. Ante la falta de recambios naturales en la punta de ataque, el estado de Luis Javier es seguido minuto a minuto por el cuerpo médico y técnico, por lo que, aunque el '97' del Sporting carga con el peso emocional del accidente, cuenta con el apoyo total de su club para transformar esa tristeza en la garra necesaria para intentar acercarse al liderato de la liga portuguesa en los próximos compromisos.