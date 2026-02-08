Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y un golazo con definición espectacular, en Bayern Múnich vs Hoffenheim; figura total

Luis Díaz y un golazo con definición espectacular, en Bayern Múnich vs Hoffenheim; figura total

El guajiro Luis Díaz cerró el primer tiempo con dos penaltis que le hicieron y un gol, para el 3-1 parcial en el marcador en el estadio Allianz Arena, en partido de Bundesliga.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Díaz no para de brillar en el Bayern Múnich.
Luis Díaz no para de brillar en el Bayern Múnich.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad