Luis Díaz y un golazo con definición espectacular, en Bayern Múnich vs Hoffenheim; figura total

Bayern Múnich se fue al entretiempo del partido contra Hoffenheim, este domingo, ganando 3-1 de la mano de Luis Díaz, quien fue el que complicó constantemente a la defensa rival, y luego lo consolidó con un golazo.

En los minutos 20 y 45 le hicieron faltas dentro del área al atacante colombiano, que fueron convertidas en anotaciones por Harry Kane, quien le agradeció a 'Lucho' por sus acciones y provocar esos penaltis.

Pero Luis Díaz no se conformó con eso y al 45+2, antes de que pitaran el final de la primera parte, apareció dentro del área, enganchó hacia adentro y definió con calidad al segundo palo, dejando sin chances al arquero del Hoffenheim. ¡Golazo!



Así fue el gol de Luis Díaz hoy en Bayern Múnich vs Hoffenheim, por Bundesliga: