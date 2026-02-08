Luis Díaz y un golazo con definición espectacular, en Bayern Múnich vs Hoffenheim; figura total

Publicidad
Bayern Múnich se fue al entretiempo del partido contra Hoffenheim, este domingo, ganando 3-1 de la mano de Luis Díaz, quien fue el que complicó constantemente a la defensa rival, y luego lo consolidó con un golazo.
En los minutos 20 y 45 le hicieron faltas dentro del área al atacante colombiano, que fueron convertidas en anotaciones por Harry Kane, quien le agradeció a 'Lucho' por sus acciones y provocar esos penaltis.
Pero Luis Díaz no se conformó con eso y al 45+2, antes de que pitaran el final de la primera parte, apareció dentro del área, enganchó hacia adentro y definió con calidad al segundo palo, dejando sin chances al arquero del Hoffenheim. ¡Golazo!
¡Y CLARO, LUCHO, VOS NO PODÍAS SER MENOS! Exquisita definición de Luis Díaz para un nuevo gol de Bayern Munich ante Hoffenheim.— SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026
