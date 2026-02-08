A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs Venezuela por el Sudamericano femenino Sub-20

La Selección Colombia femenina Sub-20 afronta este domingo 8 de febrero un desafío determinante en sus aspiraciones continentales. Tras un debut agridulce en el que no logró romper el cero frente a Chile, las dirigidas por Carlos Paniagua se miden ante una motivada Venezuela en su segundo partido del Grupo A del Sudamericano. El encuentro, que tendrá lugar en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, Paraguay, está programado para las 4:00 p. m. (hora de Colombia).

El panorama para la 'tricolor' exige mayor eficacia ofensiva. En su estreno el pasado viernes, el equipo nacional mostró solidez defensiva y control de balón, pero careció de profundidad para vulnerar el arco chileno. Jugadoras como Maithe López, recientemente fichada por el Vancouver Rise de Canadá, y Mariana Silva, de Independiente Santa Fe, cargan con la responsabilidad de liderar el ataque y convertir en goles el volumen de juego generado desde el mediocampo por Juana Ortegón.

Por su parte, la selección de Venezuela llega a este compromiso con viento a favor. En su primera salida, la 'vinotinto' demostró contundencia al derrotar 2-0 a Uruguay, resultado que las ubica provisionalmente en la parte alta de la tabla. El equipo venezolano, liderado por la experiencia de su cuerpo técnico y una generación que ya sabe lo que es competir en mundiales, se perfila como el rival más directo para Colombia en la lucha por los cupos al hexagonal final.



Se espera que el técnico Paniagua mantenga la columna vertebral del equipo, con la seguridad de Luisa Agudelo bajo los tres palos y el orden defensivo que ofrece Lina Arboleda.

Colombia vs. Chile en el Sudamericano Femenino Sub-20. X de @CONMEBOLtorneos

Este torneo es de vital importancia, ya que otorga cuatro cupos directos a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026. Con Paraguay liderando el grupo y Venezuela con una victoria en una salida, un triunfo este domingo para Colombia no solo calmaría las aguas tras el empate inicial, sino que le permitiría acomodarse en la zona de clasificación antes de enfrentar a Uruguay y a la anfitriona en las fechas finales.



A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs Venezuela por el Sudamericano femenino Sub-20

El duelo entre colombianas y venezolanas tendrá su pitazo inicial a las 4:00 p.m. (hora de Colombia), y tendrá transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, la app Ditu y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto, y las incidencias más importantes del partido en el portal web de Gol Caracol.