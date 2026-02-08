Síguenos en:
A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs Venezuela por el Sudamericano femenino Sub-20

Este domingo, la Selección Colombia femenina Sub-20 afrontará su segundo partido en el torneo sudamericano de la categoría frente a la 'vinotinto', que venció 2-0 a Uruguay en su debut.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 8 de feb, 2026
Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Selección de Venezuela
Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Selección de Venezuela
Fotos: X/@FCFSeleccionCol y @FemeninoFVF

