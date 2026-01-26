“Dávinson Sánchez puede ser un hermano mayor para Yaser Asprilla, le ayudará en Galatasaray”

Yaser Asprilla fue presentado por el Galatasaray el domingo, presentó exámenes médicos y ya se puso a las órdenes del equipo turco y se mostró emocionado por este nuevo reto en Europa, ya que no venía teniendo regularidad en el Girona, de España.

El nacido en el Bajo Baudó declaró desde Estambul que "estoy muy contento de haber llegado a este gran club. Agradezco mucho a mi presidente por hacer esto posible. Tengo muchas ganas de conocer a nuestra afición", y de paso le preguntaron sobre su primera impresión de la sede de entrenamiento del club, dejando saber que tiene todo lo necesario para los deportistas de alto rendimiento.

"Las instalaciones de Kemerburgaz son increíbles, muy bonitas. Puedo decir que me encantaron. Había oído hablar de ellas a mis amigos", detalló Yaser Asprilla sobre el lugar en el que vivirá su día a día en los próximos meses, ya que inicialmente llegó en condición de préstamo, pero en caso de cumplir unos requisitos, destacar y convencer a la dirigencia y al cuerpo técnico, podría ser comprado definitivamente.



Dávinson Sánchez, clave en llegada de Yaser Asprilla a Galatasaray

El joven jugador se refirió al experimentado defensor central, quien es uno de los referentes y titular indiscutible, que fue clave para que tomara la decisión de dejar España y mudarse a Turquía buscando minutos y respaldo. "Estoy muy emocionado. Estuve con Dávinson en la selección nacional y me apoyó muchísimo. Es un gran honor ser su compañero. Estoy seguro de que me ayudará y apoyará mucho. Hay muchos grandes jugadores aquí y aprenderé mucho de ellos".

Adicional a eso, sobre esta relación de 'Dao' y Yaser Asprilla, el propio presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, decidió referirse a lo importante de tener dos jugadores de la misma nacionalidad, para que la adaptación del habilidoso futbolista pueda ser mejor.



"Dávinson Sánchez es un jugador importante para nosotros, y el hecho de que hayan jugado juntos en el mismo equipo le ayudará a Yaser a ser un hermano mayor. Esto es positivo para nosotros", fue el mensaje del dirigente, quien de una le avisó al defensor, que será como un familiar para el oriundo del Bajo Baudó.

Yaser Asprilla ya se puso la camiseta del Galatasaray. Galatasaray.

Para cerrar, el presidente del Galatasaray sacó pecho por lograr el traspaso de Yaser Asprilla, en quien depositan confianza a pesar de sus 22 años de edad. "Es bienvenido al Galatasaray. Este es un traspaso importante para el Galatasaray. Tengo muchas esperanzas en el servicio que prestará al Galatasaray. Creo que tendrá éxito. Ojalá celebremos juntos el campeonato al final de la temporada", afirmó Dursun Ozbek.