Dávinson Sánchez y la durísima patada que sufrió con Galatasaray; se 'retorció' de dolor

Galatasaray venció 3-0 al Karagumruk con goles de Baris Alper, Faith Kurucuk y Mauro Icardi, en un duelo en el que estuvo como titular el colombiano Dávinson Sánchez, una de las figuras del equipo de Estambul.

Y esta vez, además de la buena actuación del zaguero central de nuestro país, se volvió viral una patada que sufrió en el tramo inicial del encuentro, que preocupó a varios, lo dejó tendido en la cancha, y luego enojado pidiendo una sanción fuerte por parte del árbitro para el jugador rival.

Al minuto 20, cuando Galatasaray ya iba ganando 1-0 parcialmente, Dávinson Sánchez fue a disputar una pelota con Marius Tresor Doh, quien terminó pisando en la pierna izquierda al colombiano.

De inmediato el defensor 'cafatero' quedó en la cancha pidiendo asistencia médica, mostrándole la dureza de la entrada al árbitro, y retorciéndose de dolor luego de esa brutal patada. Al final el jugador del Karagumruk vio la tarjeta roja.



Así fue la patada que sufrió Dávinson Sánchez en partido con Galatasaray:

DURÍSIMA INFRACCIÓN AL COLOMBIANO. Treson le dio un terrible planchazo a Davinson Sánchez y vio la roja en Galatasaray vs. Karagumruk.



