Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez y la durísima patada que sufrió con Galatasaray; se 'retorció' de dolor

Dávinson Sánchez y la durísima patada que sufrió con Galatasaray; se 'retorció' de dolor

En la Liga de Turquía jugó este viernes el defensor Dávinson Sánchez con su equipo, pero además de la victoria se habló de una entrada escalofriante contra el colombiano.